تقرير: من غير المرجح أن تضرب إسرائيل المواقع النووية الإيرانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لا يتوقع أن تضرب إسرائيل المواقع النووية الإيرانية رداً على هجوم طهران الصاروخي الباليستي الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)).
وأفاد مسؤولون لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم، بأن إسرائيل من المرجح أن تركز بدلاً من ذلك على القواعد العسكرية، أو أهداف الاستخبارات أو القيادة، ولكنها قد ترد لاحقاً على البرنامج النووي إذا ردت إيران.
ووفقاً للصحيفة، فقد شكك كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين حول ما إذا كانت إسرائيل قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبرنامج النووي الإيراني، ومع ذلك، قيل إن المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يدرسون ما إذا كانت إسرائيل ستقرر في أي حال أن هذا هو أفضل وقت لاستهدافه، أم لا.
وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الضربة المحتملة ستكون فعالة بما يكفي لإعاقة البرنامج النووي بشكل كافٍ، أو قد تؤدي بدلاً من ذلك إلى تسريع طهران له.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن حثت بدلاً من ذلك على التخريب والدبلوماسية والعقوبات كأفضل طريقة للتعامل مع البرنامج.
ويقول التقرير إنه لسنوات كثيرة، لم يكن لدى إسرائيل خطة حقيقية لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، وركزت بدلاً من ذلك على ((حزب الله))، حتى أصبح نفتالي بينيت رئيساً للوزراء في عام 2021. وبينيت، الذي زاد من دعواته في الأيام الأخيرة لضرب البرنامج النووي الإيراني، أمر خلال ترؤسه الحكومة ((بإجراء تدريبات جديدة لمحاكاة الطيران لمسافات طويلة إلى إيران وصب موارد جديدة في الاستعدادات)).-(وكالات)
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