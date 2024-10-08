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تقرير: من غير المرجح أن تضرب إسرائيل المواقع النووية الإيرانية

10/8/2024 2:53:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يتوقع أن تضرب إسرائيل المواقع النووية الإيرانية رداً على هجوم طهران الصاروخي الباليستي الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)).
وأفاد مسؤولون لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم، بأن إسرائيل من المرجح أن تركز بدلاً من ذلك على القواعد العسكرية، أو أهداف الاستخبارات أو القيادة، ولكنها قد ترد لاحقاً على البرنامج النووي إذا ردت إيران.


ووفقاً للصحيفة، فقد شكك كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين حول ما إذا كانت إسرائيل قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالبرنامج النووي الإيراني، ومع ذلك، قيل إن المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يدرسون ما إذا كانت إسرائيل ستقرر في أي حال أن هذا هو أفضل وقت لاستهدافه، أم لا.


وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت الضربة المحتملة ستكون فعالة بما يكفي لإعاقة البرنامج النووي بشكل كافٍ، أو قد تؤدي بدلاً من ذلك إلى تسريع طهران له.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن حثت بدلاً من ذلك على التخريب والدبلوماسية والعقوبات كأفضل طريقة للتعامل مع البرنامج.


ويقول التقرير إنه لسنوات كثيرة، لم يكن لدى إسرائيل خطة حقيقية لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، وركزت بدلاً من ذلك على ((حزب الله))، حتى أصبح نفتالي بينيت رئيساً للوزراء في عام 2021. وبينيت، الذي زاد من دعواته في الأيام الأخيرة لضرب البرنامج النووي الإيراني، أمر خلال ترؤسه الحكومة ((بإجراء تدريبات جديدة لمحاكاة الطيران لمسافات طويلة إلى إيران وصب موارد جديدة في الاستعدادات)).-(وكالات)

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