ترمب: الانتخابات الأميركية أهم يوم في تاريخ إسرائيل

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقاً لموقع ((بوليتيكو)) الإخباري، فقد جاء ذلك خلال حدث لإحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة ((حماس)) على إسرائيل، أقيم في نادٍ يملكه بميامي.



وقال ترمب وسط تصفيق الحاضرين: ((إذا أردتم معرفة الحقيقة، فأنا أؤمن بذلك. الانتخابات هي أهم يوم في تاريخ إسرائيل. وأعتقد أنكم تؤمنون بذلك أيضاً))، واصفاً فوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات، بأنه تهديد وجودي لإسرائيل.



وأضاف: ((إذا لم نفُزْ بهذه الانتخابات، فستكون العواقب وخيمة على كل شيء)).

وأكّد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية أنّ هجوم ((حماس)) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ((ما كان ليحصل لو كنت رئيساً)).



وأضاف: ((لقد تأكدنا خلال العامين الماضيين أن الضعف لا يولد إلا العنف والحرب)).



وقدم ترمب سلسلة من الوعود للحضور الذين ضموا مشرعين جمهوريين وعدداً من أنصاره اليهود، مثل المليارديرة ميريام أديلسون.



وقال ترمب وسط تصفيق الحاضرين: ((لن أسمح بتهديد الدولة اليهودية بالدمار، ولن أسمح بمحرقة أخرى للشعب اليهودي. سأدعم حق إسرائيل في الفوز في حربها ضد الإرهاب، ويجب أن تفوز بها بسرعة)).



ومن جهتها، أحيت هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية للانتخابات، الذكرى السنوية في مقرها الخاص، وزرعت شجرة بهذه المناسبة مع زوجها دوغ إيمهوف، وهو يهودي.



وقالت هاريس للصحافيين، إن زراعة شجرة الرمان تمثل الأمل والصلاح في اليهودية.

وقال البيت الأبيض إن نواب الرئيس وعائلاتهم عادة ما يزرعون الأشجار في مقر إقامتهم الرسمي.



وفي وقت سابق الاثنين، قالت هاريس: ((يتعين علينا جميعاً أن نضمن عدم حدوث أي شيء مثل أهوال 7 أكتوبر مرة أخرى. وسأبذل قصارى جهدي لضمان القضاء على التهديد الذي تشكله (حماس))).



وأضافت: ((أشعر بحزن بالغ إزاء حجم الموت والدمار في غزة على مدى العام الماضي، عشرات الآلاف من الأرواح التي أزهقت والأطفال الذين يفرون بحثاً عن الأمان مراراً وتكراراً والأمهات والآباء الذين يكابدون للحصول على الغذاء والماء والدواء)).



وقالت هاريس إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الأمثل ((لإرساء استقرار من أي نوع كان في المنطقة)).-(وكالات)