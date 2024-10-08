ترمب: الانتخابات الأميركية أهم يوم في تاريخ إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، إن الانتخابات الأميركية المقرر عقدها الشهر المقبل، ستمثل ((أهم يوم في تاريخ إسرائيل)).
ووفقاً لموقع ((بوليتيكو)) الإخباري، فقد جاء ذلك خلال حدث لإحياء الذكرى السنوية الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة ((حماس)) على إسرائيل، أقيم في نادٍ يملكه ترمب
بميامي.
وقال ترمب وسط تصفيق الحاضرين: ((إذا أردتم معرفة الحقيقة، فأنا أؤمن بذلك. الانتخابات هي أهم يوم في تاريخ إسرائيل. وأعتقد أنكم تؤمنون بذلك أيضاً))، واصفاً فوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات، بأنه تهديد وجودي لإسرائيل.
وأضاف: ((إذا لم نفُزْ بهذه الانتخابات، فستكون العواقب وخيمة على كل شيء)).
وأكّد المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية أنّ هجوم ((حماس)) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ((ما كان ليحصل لو كنت رئيساً)).
وأضاف: ((لقد تأكدنا خلال العامين الماضيين أن الضعف لا يولد إلا العنف والحرب)).
وقدم ترمب سلسلة من الوعود للحضور الذين ضموا مشرعين جمهوريين وعدداً من أنصاره اليهود، مثل المليارديرة ميريام أديلسون.
وقال ترمب وسط تصفيق الحاضرين: ((لن أسمح بتهديد الدولة اليهودية بالدمار، ولن أسمح بمحرقة أخرى للشعب اليهودي. سأدعم حق إسرائيل في الفوز في حربها ضد الإرهاب، ويجب أن تفوز بها بسرعة)).
ومن جهتها، أحيت هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية للانتخابات، الذكرى السنوية في مقرها الخاص، وزرعت شجرة بهذه المناسبة مع زوجها دوغ إيمهوف، وهو يهودي.
وقالت هاريس للصحافيين، إن زراعة شجرة الرمان تمثل الأمل والصلاح في اليهودية.
وقال البيت الأبيض إن نواب الرئيس وعائلاتهم عادة ما يزرعون الأشجار في مقر إقامتهم الرسمي.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت هاريس: ((يتعين علينا جميعاً أن نضمن عدم حدوث أي شيء مثل أهوال 7 أكتوبر مرة أخرى. وسأبذل قصارى جهدي لضمان القضاء على التهديد الذي تشكله (حماس))).
وأضافت: ((أشعر بحزن بالغ إزاء حجم الموت والدمار في غزة على مدى العام الماضي، عشرات الآلاف من الأرواح التي أزهقت والأطفال الذين يفرون بحثاً عن الأمان مراراً وتكراراً والأمهات والآباء الذين يكابدون للحصول على الغذاء والماء والدواء)).
وقالت هاريس إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الأمثل ((لإرساء استقرار من أي نوع كان في المنطقة)).-(وكالات)
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