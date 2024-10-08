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اختراق مواقع إلكترونية لعدد من الاتحادات الرياضية للكيان الصهيوني

10/8/2024 2:53:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في هجوم إلكتروني جديد استهدف مواقع الإنترنت التابعة للاتحادات الرياضية للنظام الصهيوني، أعلنت مجموعات هاكرز مجهولة اختراق العديد من هذه المواقع، بما في ذلك موقع نادي كرة القدم "مكابي".


وبحسب ما نقلته القناة 14 التابعة للنظام، فإن من بين المواقع التي تعرضت للهجوم، موقع اتحاد كرة السلة واتحاد كرة اليد، حيث قام الهاكرز بنشر صورة لأبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس.


ويُذكر أن عدة مواقع إسرائيلية تابعة للهيئات الرياضية والعسكرية قد تعرضت للاختراق منذ أن شن النظام حربه على غزة. وفي أحدث هذه الهجمات، أُسقطت المواقع بعد ساعات من دعوة أبو عبيدة للنشطاء السيبرانيين لتحضير أكبر هجوم إلكتروني ضد العدو الصهيوني.


جاءت هذه الدعوة بالتزامن مع ذكرى عملية "طوفان الأقصى"، حيث أكد أبو عبيدة أن غزة لا تزال صامدة، مشيرًا إلى أن العملية التي نُفذت قبل عام على يد قوات كوماندوز محترفة هزّت العدو وأحدثت تغييرات كبيرة في المنطقة، وفقا لموقع نورونيوز.


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