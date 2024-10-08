اختراق مواقع إلكترونية لعدد من الاتحادات الرياضية للكيان الصهيوني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في هجوم إلكتروني جديد استهدف مواقع الإنترنت التابعة للاتحادات الرياضية للنظام الصهيوني، أعلنت مجموعات هاكرز مجهولة اختراق العديد من هذه المواقع، بما في ذلك موقع نادي كرة القدم "مكابي".
وبحسب ما نقلته القناة 14 التابعة للنظام، فإن من بين المواقع التي تعرضت للهجوم، موقع اتحاد كرة السلة واتحاد كرة اليد، حيث قام الهاكرز بنشر صورة لأبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس.
ويُذكر أن عدة مواقع إسرائيلية تابعة للهيئات الرياضية والعسكرية قد تعرضت للاختراق منذ أن شن النظام حربه على غزة. وفي أحدث هذه الهجمات، أُسقطت المواقع بعد ساعات من دعوة أبو عبيدة للنشطاء السيبرانيين لتحضير أكبر هجوم إلكتروني ضد العدو الصهيوني.
جاءت هذه الدعوة بالتزامن مع ذكرى عملية "طوفان الأقصى"، حيث أكد أبو عبيدة أن غزة لا تزال صامدة، مشيرًا إلى أن العملية التي نُفذت قبل عام على يد قوات كوماندوز محترفة هزّت العدو وأحدثت تغييرات كبيرة في المنطقة، وفقا لموقع نورونيوز.
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