هاريس: لو كان ترامب رئيساً لكان بوتين جالساً الآن في كييف



وقالت هاريس لشبكة "سي بي إس" إنّها إذا فازت في الانتخابات المقرّرة في نوفمبر المقبل فإنّ أيّ اجتماع بينها وبين بوتين "لن يُعقد ثنائيا بدون أوكرانيا".



وأضافت "يجب أن تكون لأوكرانيا كلمة بشأن مستقبل أوكرانيا".



وفي هذه القضية الأساسية من قضايا السياسة الخارجية، سعت المرشحة الديموقراطية أن تميّز نفسها بوضوح عن منافسها الجمهوري دونالد ترامب قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية.



وقالت هاريس "لو كان دونالد ترامب رئيساً لكان بوتين جالساً الآن في كييف، فلنكن واضحين".



وتابعت أنّ ترامب يقول " أستطيع إنهاء الأمر في اليوم الأول" من ولايته إذا ما فاز بالرئاسة، مضيفة "هل تعرف ما هذا؟ إنه استسلام".



ويؤكّد ترامب بانتظام أنه إذا ما عاد إلى السلطة، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا حتى قبل أن يتولّى منصبه في يناير.



لكنّ الملياردير الجمهوري لم يحدّد أبدا كيف سيفعل ذلك.

وخلال المقابلة التلفزيونية، قالت هاريس "نحن ندعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها أمام روسيا".



وردّا على سؤال عمّا إذا كانت ستدعم احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قالت هاريس "هذه أسئلة سنجيب عليها في وقتها وإذا ما بلغنا تلك النقطة".- وكالات