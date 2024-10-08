تجدد الغارات الإسرائيلية صباحا على الضاحية الجنوبية لبيروت



وقال مصدر أمني ان الغارات استؤنفت على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل متقطع، في حين أغار الطيران الحربي على بلدات الخيام، عربصاليم، ارزون وكفرشوبا وصريفا وارزون وعلما الشعب في الجنوب، مؤكدا وجود إصابات.



وأضاف المصدر ان القصف المدفعي يتواصل على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة تزامنا مع حملات تمشيط باتجاه المنطقة نفسها.-(بترا)