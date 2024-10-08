تجدد الغارات الإسرائيلية صباحا على الضاحية الجنوبية لبيروت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، غاراته على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من بلدات جنوب لبنان، بعد هدوء استمر منذ ما بعد منتصف الليل وحتى الفجر.
وقال مصدر أمني ان الغارات استؤنفت على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل متقطع، في حين أغار الطيران الحربي على بلدات الخيام، عربصاليم، ارزون وكفرشوبا وصريفا وارزون وعلما الشعب في الجنوب، مؤكدا وجود إصابات.
وأضاف المصدر ان القصف المدفعي يتواصل على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب والضهيرة تزامنا مع حملات تمشيط باتجاه المنطقة نفسها.-(بترا)
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