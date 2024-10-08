أيقونات رياضية عالمية تتضامن مع فلسطين بعد عام من العدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أبدى العديد من الشخصيات البارزة في عالم
الرياضة دعمهم لفلسطين، التي تتعرض لهجوم إسرائيلي وحشي منذ أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي، من سباقات الفورمولا 1 إلى التنس، ومن كرة القدم إلى كرة السلة، أظهر هؤلاء النجوم موقفًا علنيًا داعمًا لفلسطين، على الرغم من القيود المفروضة من قبل سلطاتهم الرياضية.
الهجمات الإسرائيلية على غزة تسببت خلال العام الماضي في مقتل نحو 42 ألف فلسطيني، بينهم 400 رياضي على الأقل، إضافة إلى تدمير معظم المنشآت الرياضية في القطاع.
وفي سياق الدعوات لإنهاء العنف، أعرب بطل الفورمولا 1 سبع مرات، لويس هاميلتون، عن موقفه الرافض لاستمرار العدوان على غزة، وكتب في مايو الماضي عبر حسابه على إنستغرام: "يكفي. لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة هذه المأساة تتكشف أمامنا دون أن نتحدث. ما يعانيه الأطفال الأبرياء مروع ويجب أن يتوقف هذا من أجلهم ولأجل عائلاتهم."
من جهته، عبّر نجم كرة السلة الأمريكي كايري إيرفينغ عن دعمه للقضية الفلسطينية بحضور مؤتمر صحفي في 18 نوفمبر مرتديًا الكوفية الفلسطينية.
وفي كرة القدم، أعرب أسطورة مانشستر يونايتد إريك كانتونا عن انتقاده لدعم إسرائيل رغم الدمار الحاصل في غزة، متسائلاً عبر إنستغرام: "هل هناك من يدافع عن هؤلاء المجرمين؟"
أما كريم بنزيما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، فقد أبدى تضامنه مع الفلسطينيين، وكتب عبر منصة "إكس" العام الماضي: "كل دعواتنا لسكان غزة الذين يتعرضون مرة أخرى للقصف الظالم."
كما أظهرت بطلة أمريكا المفتوحة لعام 2023، كوكو جوف، دعمها لفلسطين من خلال تصريحاتها لصحيفة إماراتية، مشددة على أهمية الوعي العام والتحرك من أجل التغيير.
وقد أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر في نوفمبر 2023 عن تبرعها بجزء من جوائزها المالية لدعم القضية الفلسطينية، بينما قدم النجم المصري محمد صلاح تبرعات مالية لمساعدة سكان غزة في أكتوبر 2023.
إلى جانب الرياضيين، أعربت مجموعات من المشجعين عن دعمهم لفلسطين، مثل مجموعة "غرين بريغيد" التابعة لنادي سيلتيك الاسكتلندي، والتي رفعت الأعلام الفلسطينية في المباريات رغم الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).
وتتزايد موجة التضامن مع فلسطين في عالم الرياضة، مما يعكس تقاطعًا قويًا بين التأثير الرياضي العالمي وحركات العدالة الاجتماعية، حيث يستمر الرياضيون والجماهير في رفع أصواتهم ضد العنف والمطالبة بالسلام والعدالة،
وبالإضافة إلى الرياضيين، اتخذت مجموعات المشجعين مثل اللواء الأخضر أيضًا مواقف ضد ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفلسطين.
وأعلنت مجموعة مشجعي نادي سلتيك الاسكتلندي
لكرة القدم، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنها ستعرض العلم الفلسطيني في
المباريات، وهو ما فعلته باستمرار منذ ذلك الحين.
وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)،
الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، غرامة على سلتيك بقيمة إجمالية قدرها
29 ألف يورو (31582 دولارًا) بسبب عدد من الحوادث، بما في ذلك تصرفات
مجموعة مشجعي اللواء الأخضر، والتي منعها النادي الاسكتلندي من حضور
مبارياته خارج أرضه، لكنه منعها من حضور مبارياته خارج أرضه. وظلوا مصرين
على دعمهم المؤيد للفلسطينيين.
ورفع سلتيك الحظر في وقت لاحق من الموسم وواصلت المجموعة احتجاجاتها المناهضة لإسرائيل خلال حملة دوري أبطال أوروبا للنادي.
"يمكنهم أن يضطهدوك، يمكنهم أن يسجنونك،
لكنهم لن يكسروا روحك أبدًا. غزة، جنين، طولكرم، نابلس. "لن تمشي وحدك
أبداً"، هكذا جاء في اللافتات التي رفعها أعضاء فريق Green Brigade في
مباراتهم ضد فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في ملعب سلتيك بارك بمدينة
جلاسكو يوم 18 سبتمبر/أيلول.
وفي المباراة التي جرت يوم الثلاثاء ضد
بوروسيا دورتموند في ألمانيا، والتي انتهت بنتيجة 7-1 لصالح الفريق
الألماني، رفعوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية احتجاجًا على الهجمات
الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وخلال مباراة باسكونيا فيتوريا-جاستيز ضد
مكابي بلايتيكا تل أبيب في فبراير/شباط الماضي في الدوري الأوروبي للخطوط
الجوية التركية الذي أقيم في إسبانيا، لوحت بعض أقسام الجمهور بالأعلام
الفلسطينية، بينما كان الفريق الإسرائيلي في الملعب.
وعلى الرغم من أن الشرطة اتخذت إجراءات أمنية
قبل المباراة، إلا أن ما يقرب من 1000 مشجع رفعوا الأعلام الفلسطينية في
ملعب بويسا أرينا للاحتجاج على إسرائيل.
وفي أكتوبر الماضي، احتج مشجعو نادي أوساسونا
الإسباني أيضًا على إسرائيل ورفعوا أعلام فلسطين خلال مباراة الدوري ضد
غرناطة، على الرغم من أن هدفهم الرئيسي كان انتقاد مهاجم غرناطة
الإسرائيلي، شون وايزمان.
وأثارت منشورات وايزمان على وسائل التواصل
الاجتماعي الداعمة للهجمات الإسرائيلية على فلسطين في الأيام التي سبقت
المباراة ردود فعل عنيفة.
وخلال ديربي ميرسيسايد في الدوري الإنجليزي
الممتاز بين ليفربول وإيفرتون في 21 أكتوبر 2023، تم عرض العديد من أعلام
فلسطين من قبل المتفرجين، على الرغم من حظر الدوري الإنجليزي الممتاز لها.
وتسلط موجة الدعم المتزايدة لفلسطين في عالم
الرياضة الضوء على التقاطع القوي بين التأثير الرياضي العالمي وحركات
العدالة الاجتماعية.
على الرغم من مواجهة العقوبات والقيود، يواصل
الرياضيون ومجموعات المشجعين والفرق رفع أصواتهم ضد العنف في غزة، مطالبين
بوضع حد للمعاناة. ومع تفاقم الأزمة، تعمل أعمال التضامن هذه على تضخيم
الدعوات العاجلة للسلام والعدالة، والتي يتردد صداها عبر الملاعب والساحات
في جميع أنحاء العالم.
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