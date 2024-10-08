أيقونات رياضية عالمية تتضامن مع فلسطين بعد عام من العدوان على غزة



الهجمات الإسرائيلية على غزة تسببت خلال العام الماضي في مقتل نحو 42 ألف فلسطيني، بينهم 400 على الأقل، إضافة إلى تدمير معظم المنشآت الرياضية في القطاع.



وفي سياق الدعوات لإنهاء العنف، أعرب بطل الفورمولا 1 سبع مرات، لويس هاميلتون، عن موقفه الرافض لاستمرار العدوان على غزة، وكتب في مايو الماضي عبر حسابه على إنستغرام: "يكفي. لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة هذه المأساة تتكشف أمامنا دون أن نتحدث. ما يعانيه الأطفال الأبرياء مروع ويجب أن يتوقف هذا من أجلهم ولأجل عائلاتهم."



من جهته، عبّر نجم كرة السلة الأمريكي كايري إيرفينغ عن دعمه للقضية الفلسطينية بحضور مؤتمر صحفي في 18 نوفمبر مرتديًا الكوفية الفلسطينية.



وفي كرة القدم، أعرب أسطورة مانشستر يونايتد إريك كانتونا عن انتقاده لدعم إسرائيل رغم الدمار الحاصل في غزة، متسائلاً عبر إنستغرام: "هل هناك من يدافع عن هؤلاء المجرمين؟"



أما كريم بنزيما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، فقد أبدى تضامنه مع الفلسطينيين، وكتب عبر منصة "إكس" العام الماضي: "كل دعواتنا لسكان غزة الذين يتعرضون مرة أخرى للقصف الظالم."



كما أظهرت بطلة أمريكا المفتوحة لعام 2023، كوكو جوف، دعمها لفلسطين من خلال تصريحاتها لصحيفة إماراتية، مشددة على أهمية الوعي العام والتحرك من أجل التغيير.



وقد أعلنت لاعبة التنس التونسية أنس جابر في نوفمبر 2023 عن تبرعها بجزء من جوائزها المالية لدعم القضية الفلسطينية، بينما قدم النجم المصري محمد صلاح تبرعات مالية لمساعدة سكان غزة في أكتوبر 2023.



إلى جانب الرياضيين، أعربت مجموعات من المشجعين عن دعمهم لفلسطين، مثل مجموعة "غرين بريغيد" التابعة لنادي سيلتيك الاسكتلندي، والتي رفعت الأعلام الفلسطينية في المباريات رغم الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).



وتتزايد موجة التضامن مع فلسطين في عالم الرياضة، مما يعكس تقاطعًا قويًا بين التأثير الرياضي العالمي وحركات العدالة الاجتماعية، حيث يستمر الرياضيون والجماهير في رفع أصواتهم ضد العنف والمطالبة بالسلام والعدالة،

وبالإضافة إلى الرياضيين، اتخذت مجموعات المشجعين مثل اللواء الأخضر أيضًا مواقف ضد ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفلسطين.



وأعلنت مجموعة مشجعي نادي سلتيك الاسكتلندي لكرة القدم، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنها ستعرض العلم الفلسطيني في المباريات، وهو ما فعلته باستمرار منذ ذلك الحين.



وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، غرامة على سلتيك بقيمة إجمالية قدرها 29 ألف يورو (31582 دولارًا) بسبب عدد من الحوادث، بما في ذلك تصرفات مجموعة مشجعي اللواء الأخضر، والتي منعها النادي الاسكتلندي من حضور مبارياته خارج أرضه، لكنه منعها من حضور مبارياته خارج أرضه. وظلوا مصرين على دعمهم المؤيد للفلسطينيين.

ورفع سلتيك الحظر في وقت لاحق من الموسم وواصلت المجموعة احتجاجاتها المناهضة لإسرائيل خلال حملة دوري أبطال أوروبا للنادي.



"يمكنهم أن يضطهدوك، يمكنهم أن يسجنونك، لكنهم لن يكسروا روحك أبدًا. غزة، جنين، طولكرم، نابلس. "لن تمشي وحدك أبداً"، هكذا جاء في اللافتات التي رفعها أعضاء فريق Green Brigade في مباراتهم ضد فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في ملعب سلتيك بارك بمدينة جلاسكو يوم 18 سبتمبر/أيلول.



وفي المباراة التي جرت يوم الثلاثاء ضد بوروسيا دورتموند في ألمانيا، والتي انتهت بنتيجة 7-1 لصالح الفريق الألماني، رفعوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان.



وخلال مباراة باسكونيا فيتوريا-جاستيز ضد مكابي بلايتيكا تل أبيب في فبراير/شباط الماضي في الدوري الأوروبي للخطوط الجوية التركية الذي أقيم في إسبانيا، لوحت بعض أقسام الجمهور بالأعلام الفلسطينية، بينما كان الفريق الإسرائيلي في الملعب.



وعلى الرغم من أن الشرطة اتخذت إجراءات أمنية قبل المباراة، إلا أن ما يقرب من 1000 مشجع رفعوا الأعلام الفلسطينية في ملعب بويسا أرينا للاحتجاج على إسرائيل.

وفي أكتوبر الماضي، احتج مشجعو نادي أوساسونا الإسباني أيضًا على إسرائيل ورفعوا أعلام فلسطين خلال مباراة الدوري ضد غرناطة، على الرغم من أن هدفهم الرئيسي كان انتقاد مهاجم غرناطة الإسرائيلي، شون وايزمان.



وأثارت منشورات وايزمان على وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للهجمات الإسرائيلية على فلسطين في الأيام التي سبقت المباراة ردود فعل عنيفة.



وخلال ديربي ميرسيسايد في الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وإيفرتون في 21 أكتوبر 2023، تم عرض العديد من أعلام فلسطين من قبل المتفرجين، على الرغم من حظر الدوري الإنجليزي الممتاز لها.



وتسلط موجة الدعم المتزايدة لفلسطين في عالم الرياضة الضوء على التقاطع القوي بين التأثير الرياضي العالمي وحركات العدالة الاجتماعية.



على الرغم من مواجهة العقوبات والقيود، يواصل الرياضيون ومجموعات المشجعين والفرق رفع أصواتهم ضد العنف في غزة، مطالبين بوضع حد للمعاناة. ومع تفاقم الأزمة، تعمل أعمال التضامن هذه على تضخيم الدعوات العاجلة للسلام والعدالة، والتي يتردد صداها عبر الملاعب والساحات في جميع أنحاء العالم.





