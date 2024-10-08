مستشار أمني إسرائيلي سابق: حماس وحزب الله لن يستسلما.. واستمرار الحرب لا يخدم تل أبيب



في تحليل نشره موقع القناة 12 العبرية، يقول آيلاند إنه من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستهاجم إيران، وكيف ستكون تداعيات الهجوم. وفي المقابل؛ تبدو صورة الحرب الدائرة منذ عام في غزة ولبنان أكثر وضوحاً: في إطار القتال الحالي، لن تحقق إسرائيل“النصر المطلق” في غزة، وكذلك في لبنان، و”حماس” و”حزب الله” لن يستسلما، وسيكون هناك دائماً مَن سيواصل إطلاق النار.



ويمضي في تحذيره مقترحاً التوقف، قائلاً إن استمرار القتال على الجبهتين لا يخدم مصلحة إسرائيل، لذلك، من الصائب فتح الباب أمام ترتيبات سياسية على الجبهتين.



ويضيف آيلاند:“بالنسبة إلى غزة، علينا أن نقول ببساطة إن إسرائيل مستعدة للاتفاق التالي مع“حماس”، إطلاق كل المخطوفين في عملية واحدة، في مقابل إنهاء الحرب وخروج قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك شرط إضافي لا يوجّه إلى“حماس”، بل إلى دول العالم، وستكون أيّ خطة لإعادة إعمار غزة مشروطة بالنزع الكامل للسلاح منها”.



نزع سلاح“حزب الله” و”حماس”



وبالنسبة إلى لبنان، حسب آيلاند، يجب قول التالي:“إسرائيل مستعدة لإنهاء الحرب باتفاق يعتمد على القرار 1559، الذي يدعو إلى نزع سلاح كل الميليشيات في لبنان، بما فيها“حزب الله”. يستطيع“حزب الله” البقاء كحزب سياسي، ويستطيع عناصره الاحتفاظ بسلاحهم الفردي. ومع ذلك، يجب تدمير كل السلاح الثقيل والقدرة على إنتاجه. إسرائيل مستعدة للدخول فوراً في مفاوضات على هذا الأساس، وما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسنواصل القتال”.



ويسوّغ آيلاند مقترحه بالزعم أن هذا الكلام جوهري في ما يتعلق بغزة ولبنان، لأن النجاحات العملانية للجيش الإسرائيلي خلقت زخماً داخلياً- لبنانياً إيجابياً، علينا استغلاله.



ويتابع في التفاصيل:“على سبيل المثال، رئيس الحكومة اللبنانية مستعد للحديث عن انتخاب رئيس للجمهورية، من دون تأييد“حزب الله”، الأمر الذي امتنع عنه حتى الآن. كما أن الرئيس السوري يبحث في إمكان إرسال مساعدة عسكرية إلى“حزب الله”. وبدأ حوار داخلي لبناني يشمل شخصيات كبيرة من الطائفة الشيعية بشأن تسوية جديدة في لبنان”.



كما يزعم الجنرال الإسرائيلي أن آلاف“العائلات الشيعية” تدرك أنه لا يوجد مَن سيعوّض عليها خسارة منازلها في الجنوب، أو في بيروت. كذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا تبحثان في إرسال قوات فرنسية، أو قوات من الناتو، بدلاً من قوات اليونيفيل الفاشلة”، معتبراً أن كل هذا الزخم الإيجابي يمكن أن يتبدد، إذا استمرت الحرب، وإذا ظهر أن إسرائيل تريد احتلال لبنان والبقاء في أراضيه.



صفقة مع“حماس”



ويرجح آيلاند أن موضوع المخطوفين ليس هو فقط ما يشغل بال حكومة الاحتلال، بل أيضاً مستقبل الشمال، والعبء الكبير الذي يتحمله جنود الاحتياط والاقتصاد المتدهور والأزمة الاجتماعية. ويقول إنه تحديداً بعد الزخم العسكري واسترجاع الردع، حان الوقت للاستفادة من هذه الإنجازات من خلال عملية سياسية.



ويضيف منبهاً لوهم النصر المطلق:“من السهل نسبياً القول إن“وقف إطلاق النار” ليس هو الحل. الحل هو في خلق وضع يفهم فيه العالم ويقبل أن دولة إسرائيل غير قادرة على تحمُّل وجود“حماس” و”حزب الله” بالقرب من حدودها. والتوصل إلى هذا الإنجاز، لا يجب أن يعتمد، بالضرورة، على قدرتنا على القضاء على آخر“مخرب”.

بل يتطلب وجود ترتيبات يمكن أن تتشدد إسرائيل بشأن مضمونها”.



ويوجه آيلاند إصبع الاتهام لرئيس الحكومة نتنياهو بإضاعة فرصة القيام بذلك في خطابه في الأمم المتحدة، لكن الأوان لم يفُت بعد: من الأفضل ألّا نستخدم التهديدات، مراراً وتكراراً، بل معرفة التحدث بلغة“مرنة”، وأن نفسّر للمواطنين اللبنانيين وسكان غزة ودول العالم أنه يسرّنا إنهاء الحروب، والانسحاب من غزة ولبنان مقابل إيجاد واقع أفضل للجميع.



ويتساءل آيلاند، ضمن قراءته النقدية لموقف الاحتلال: صحيح أن السنوار و”حزب الله” لن يوافقا على هذه الخطوات، لكن لماذا لا نقول ذلك بكل الوسائل الممكنة؟

ويضيف:“خطأ“الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى الهدف” جعلنا لا نتخلى فقط عن الخطوات السياسية، بل أدى إلى كبحها. عندما سُئل نتنياهو، قبل نحو عام، خلال الأسبوع الأول من الحرب، عن اليوم التالي للحرب في غزة ، رفض الكلام عن ذلك، بدلاً من أن يقول الأمر الوحيد الصحيح، وهو“في اليوم التالي، يجب ألّا يكون هناك سلطة لـ“حماس”، ولا حُكم عسكري إسرائيلي. وإسرائيل مستعدة الآن للدخول في حوار مع الدول العربية والغربية بشأن“اليوم التالي”، وهي تؤيد أيّ اقتراح يضمن نزع السلاح من غزة في اليوم التالي للحرب”. لقد تخلت إسرائيل أيضاً عن الضغط الاقتصادي الذي يساعد الضغط العسكري كثيراً، وبه ننتصر على سلطة“حماس”.



ويختتم آيلاند بالقول:“اليوم، أمامنا فرصة كي نعمل بصورة مختلفة. ومن المؤسف أن نستمر في الاعتقاد أن الضغط العسكري في غزة ولبنان، وحده يحقق الخلاص”.



العملية البرية في لبنان



ويتقاطع معه المعلق السياسي في القناة 13 العبرية رافيف دروكر، الذي قال إن إنجازات الجيش في لبنان مذهلة، لكن إذا لم تُترجم بسرعة إلى واقع مختلف على الأرض، فإنها ستتآكل وتختفي، كما حصل تماماً في حرب لبنان الثانية عام 2006.



وفي ظل فقدان رؤية إستراتيجية، يؤكد دروكر عدم وجود فرصة لانتصار على تنظيم“إرهابي”، لأنه ربما تجد من يبقى يطلق قذيفة بعد حرب طويلة.



ويتساءل: بحال واصل“حزب الله”“فقط” إطلاق الصواريخ، مثلما هي الحال الآن، وتواصل إسرائيل هجومها، وتتقدم العملية البرية بنجاح، هل سيؤدي هذا إلى نقطة يستطيع فيها سكان الشمال العودة إلى منازلهم؟ وحتى إطلاق الصواريخ الحالي لا يمكن قبوله. علاوةً على ذلك، عندما سيخرج الجيش الإسرائيلي من القرى الشيعية، مَن سيدخل إليها؟



حرب النهضة

ويتفق دروكر مع مراقبين إسرائيليين كثر بالقول إنه بالنسبة إلى نتنياهو فإن عملية برية تستمر أسابيع هي أمر مطلوب: فهي تسمح له بالبقاء، ولا يجري خلالها تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بينما جنودنا الأبطال في الجنوب اللبناني، وطبعاً، سيأتي طلب محامي الدفاع عنه من المحكمة وقف مقاضاته، فكيف يمكنه تقديم شهادته في ذروة حرب شديدة؟ كما أن رداً كبيراً على إيران يزيد في تصعيد الوضع، ما يصبّ في مصلحته أيضاً.



ويختتم بالقول:“في المقابل، بالنسبة إلى الجمهور، من الممكن استخدام رافعة الرد على إيران وضعف“حزب الله” من أجل محاولة التوصل الآن إلى اتفاق وقف إطلاق نار يقطع الصلة بين غزة ولبنان، ويُبعد“حزب الله”، ويطالب بوصول قوة دولية أكثر فعالية إلى المنطقة”. ومما يدلل على رغبة نتنياهو بحرب تطول مقترحه الأخير بتغيير اسم الحرب من“السيوف الحديدية” إلى“حرب النهضة”، أو حرب“القيامة من جديد”، وهو اسم يحمل بالعبرية دلالة تاريخية مشحونة، تشي بأنها حربٌ وجودية تاريخية، وذلك في رسالة ماكرة للإسرائيليين لتبرير إطالة الحرب وكلفتها بالنسبة لهم.-(وكالات)