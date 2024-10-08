هآرتس: هكذا نبرر إرهابنا



أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف:



هل من أحد مستعد لشرح الفرق بين إطلاق 5 آلاف عبوة ناسفة على 5 آلاف منزل في لبنان، وبين زرع عبوة ناسفة في حافلة أو إلقاء قنابل عنقودية؟



إنّ من أرسل أجهزة "البيجر" لم تكن لديهم فكرة عن المكان الذي ستنفجر فيه العبوة، ولدى من سيكون الجهاز وأين هو موجود، وكم عدد الأشخاص الذين سيكونون في المحيط، في بقالة أم في يد طفل يحب الاستكشاف، أم في سيارة في محطة وقود أم في يد الزوج أو الزوجة.

من هو الذي خطرت في باله هذه الفكرة، وضع عبوات ناسفة في أجهزة تشغيلها سيتسبب بإعاقات؟ هكذا، وبكل قصد وتعمّد، كي يصابوا بالعمى وتمزق أمعاؤهم وتبتر أطرافهم.



عند سماع صرخات الفرح الإسرائيلية عندما انفجرت أجهزة "البيجر"، يخطر في البال أنّ أجهزة "بيجر" تفجّرت فينا، وأننا أصبنا بالعمى ولم نعد نرى إلى أين نذهب؟ ألم تتعلم "إسرائيل" بعد بأنّ كل هذه الألعاب النارية القاتلة وكل نوبات القتل وبهجة التصفيات المضادة، لا تفيد ولا تغير شيئاً؟ كل ذلك، بما في ذلك أجهزة "البيجر" المتفجرة، لا يؤدي إلّا إلى غليان الدماء وتأجيج الكراهية وتعميق سفك الدماء.



للأسف الشديد وللخجل، لا مناص من القول إنّ "إسرائيل" مشت خطوة كبيرة نحو شرعنة إرهاب الدولة، وفرضت الرعب والمعاناة على الناس بوسائل عنيفة ومن دون كوابح، مثلما في غزة والضفة المحتلة، والآن في لبنان أيضاً.



"هم يريدون تدميرنا!"، هكذا سنبرر لأنفسنا. ونحن ماذا نريد؟ نريد البلاد كلها، من الفرات إلى النيل، وفقط لليهود. هل هذا مبالغ فيه؟ هذا ما قاله الله! بصراحة، هذا ما يقوله من يمسك بدفة القيادة.



ما المرحلة القادمة من إرهاب الدولة الذي تمت شرعنته؟ مخربون انتحاريون؟ هذا ليس خيالياً. تسميم الآبار؟ بالتأكيد. فهذه عادة جميلة وعادية في حقول الضفة المحتلة. تقييد الولادات؟ لا مشكلة. فجميع المستشفيات وأقسام الولادة في غزة تقريباً أصبحت أنقاضاً. وبعد ذلك، ستأتي خطة "احتلال لبنان". (الميادين)

اقرأ أيضاً:

أحدهم اضطر لخياطة العين دون تخدير.. أطباء لبنانيون يروون ويلات "البيجر"