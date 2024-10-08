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حزب الله: القيادة والسيطرة تعمل بدقة ولا يوجد مواقع شاغرة

10/8/2024 2:53:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إن طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير وجه الشرق الأوسط.
وأضاف قاسم في كلمة، بعد يوم من الذكرى السنوية لطوفان الأقصى، وبعد عام من فتح جبهة الإسناد في لبنان، أن هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى كان إنهاء المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني، مضيفا أن ما يفعله العدو ليس قتالا، بل قتل للإنسان وللشعوب الحرة.

وأشار قاسم في كلمته إلى أنه لولا الدعم الأميركي لتوقف العدوان الإسرائيلي خلال شهر، مؤكدا أن المقاومة في غزة أسطورية بصمودها، والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته.

وقال نائب الأمين العام لحزب الله إن لبنان كان مستهدفا، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد، مؤكدا أن التاريخ أثبت أن "الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".

وأضاف أن إسرائيل تريد إخضاع كل المحيط ودول المنطقة وشعوبها لسياساتها.

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن جبهة المساندة في لبنان قد استنزفت العدو الإسرائيلي لمدة 11 شهراً، وأجبرت المستوطنين على مغادرة الشمال.

وبيّن قاسم أن حرب العدو ضد المقاومة لن تؤثر على إرادتهم وتصميمهم على مواجهة التحديات.

وأشار قاسم إلى أن المستوطنات في الشمال تقع تحت مرمى صواريخ المقاومة، مضيفاً أن إمكانياتهم لا تزال قوية. كما أكّد على تماسك مقاتلي حزب الله على الجبهة، حيث ازدادت عملياتهم وعمق الألم الذي يعاني منه العدو.

وفي رد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن عن عزم إعادة المستوطنين إلى الشمال، قال قاسم: "نحن سنهجر أضعافهم." وعبّر عن تفاؤله بالانتصار وثباتهم في الميدان، مثنياً على الوحدة الوطنية والالتفاف الشعبي حول المقاومة.

كما أعرب قاسم عن تأييد الحزب للحراك السياسي للرئيس نبيه بري في إطار جهود وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه لا مكان لأي نقاش قبل تحقيق هذا الهدف.

وأكد قاسم على أن القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة تسير بشكل منتظم، موضحاً أنهم قد تخطوا الضربات المؤلمة التي استهدفت الحزب.

وأشار إلى أن جميع المعلومات التي بحوزة القادة الشهداء متاحة لمساعديهم وبدائلهم، كما عمل حزب الله على اختيار بدلاء للقادة الذين استشهدوا ولا يوجد الآن أي مكان شاغر.

وفي ختام تصريحاته، أوضح قاسم أن حزب الله سيقوم بانتخاب الأمين العام وفق الآليات التنظيمية المعتمدة، وسيعلن عن ذلك في الوقت المناسب.

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