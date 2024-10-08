حزب الله: القيادة والسيطرة تعمل بدقة ولا يوجد مواقع شاغرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب الأمين
العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إن طوفان الأقصى حدث استثنائي وبداية تغيير
وجه الشرق الأوسط.
وأضاف قاسم في كلمة، بعد
يوم من الذكرى السنوية لطوفان الأقصى، وبعد عام من فتح جبهة الإسناد في لبنان، أن هدف الاحتلال قبل طوفان الأقصى كان إنهاء
المقاومة وإبادة الشعب الفلسطيني، مضيفا أن ما يفعله العدو ليس قتالا، بل قتل
للإنسان وللشعوب الحرة.
وأشار قاسم في
كلمته إلى أنه لولا الدعم الأميركي لتوقف العدوان الإسرائيلي خلال شهر، مؤكدا أن
المقاومة في غزة أسطورية بصمودها، والشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته.
وقال نائب
الأمين العام لحزب الله إن لبنان كان مستهدفا، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو أعلن مرارا أنه يريد الشرق الأوسط الجديد، مؤكدا أن التاريخ أثبت
أن "الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم".
وأضاف أن
إسرائيل تريد إخضاع كل المحيط ودول المنطقة وشعوبها لسياساتها.
وأكد نائب
الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن جبهة المساندة في لبنان قد استنزفت العدو
الإسرائيلي لمدة 11 شهراً، وأجبرت المستوطنين على مغادرة الشمال.
وبيّن قاسم أن
حرب العدو ضد المقاومة لن تؤثر على إرادتهم وتصميمهم على مواجهة التحديات.
وأشار قاسم إلى
أن المستوطنات في الشمال تقع تحت مرمى صواريخ المقاومة، مضيفاً أن إمكانياتهم لا
تزال قوية. كما أكّد على تماسك مقاتلي حزب الله على الجبهة، حيث ازدادت عملياتهم
وعمق الألم الذي يعاني منه العدو.
وفي رد على
تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن عن عزم إعادة
المستوطنين إلى الشمال، قال قاسم: "نحن سنهجر أضعافهم." وعبّر عن تفاؤله
بالانتصار وثباتهم في الميدان، مثنياً على الوحدة الوطنية والالتفاف الشعبي حول
المقاومة.
كما أعرب قاسم عن
تأييد الحزب للحراك السياسي للرئيس نبيه بري في إطار جهود وقف إطلاق النار، مشيراً
إلى أنه لا مكان لأي نقاش قبل تحقيق هذا الهدف.
وأكد قاسم على
أن القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة تسير بشكل منتظم، موضحاً أنهم قد
تخطوا الضربات المؤلمة التي استهدفت الحزب.
وأشار إلى أن
جميع المعلومات التي بحوزة القادة الشهداء متاحة لمساعديهم وبدائلهم، كما عمل حزب
الله على اختيار بدلاء للقادة الذين استشهدوا ولا يوجد الآن أي مكان شاغر.
وفي ختام
تصريحاته، أوضح قاسم أن حزب الله سيقوم بانتخاب الأمين العام وفق الآليات
التنظيمية المعتمدة، وسيعلن عن ذلك في الوقت المناسب.
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