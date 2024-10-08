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56 شهيدا و278 جريحا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

10/8/2024 2:53:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 مجازر في غزة، وصل منها للمستشفيات 56 شهيدا و278 جريحا.


وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول الماضي جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41965، والجرحى إلى 97590.

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