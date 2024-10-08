56 شهيدا و278 جريحا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
التاريخ
10/8/2024 2:53:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 مجازر في غزة، وصل منها للمستشفيات 56 شهيدا و278 جريحا.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول الماضي جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41965، والجرحى إلى 97590.
MENAFN08102024000072011014ID1108758944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.