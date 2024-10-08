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الجيش اللبناني: ملتزمون بالقرار الأممي 1701

10/8/2024 2:53:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء، الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006، واستمرار التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"اليونيفيل".


وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، قال الجيش اللبناني، إن عناصره تنتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية، وذلك من منطلق مسؤولياته الوطنية، مع التركيز على جهوزيته للدفاع عن الوطن ضمن الإمكانات المتاحة.


وأضاف أن التجارب أثبتت أن الجيش هو المؤسسة التي تشكل العمود الفقري للبنان والضمانة لكل اللبنانيين، ما يؤكد أهمية الالتفاف حوله، مع التطلع إلى نجاح الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن.


من جهة أخرى، أعلن وزير النقل اللبناني علي حمية، أن جيش الاحتلال حذر سكان جنوب لبنان من التواجد على شاطئ البحر بدءا من خط نهر الأولي جنوبا، تمهيدا لاستهدافه.


وقال حمية، بعد اجتماع عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الحكومة وقيادة الجيش تتابع مسألة التحذيرات الإسرائيلية مع قوات (اليونيفيل)، فهذا الموضوع سيادي بامتياز".


من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أنها وفرت 167 طنا من الإمدادات الطبية لنحو مليوني شخص تضرروا من النزاع المتفاقم في لبنان، خصوصا من النساء والأطفال".


وطالب ممثل المنظمة في لبنان إدوارد بيجبيدر، المجتمع الدولي حشد الدعم الإنساني العاجل إلى لبنان، مناشدا تأمين دعم مالي بـ105 ملايين دولار لتوفير الإمدادات الطبية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.


ميدانيا، أعلن مصدر أمني لبناني، استشهاد 3 لبنانيين اليوم الثلاثاء، جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة سحمر في منطقة البقاع الغربي، فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت منذ الصباح الباكر، وعلى مدينة صور وبلدات جنوبية.

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