حزب الله: نفذنا 3194 عملية ضد مواقع للاحتلال منذ 8 أكتوبر الماضي

حزب الله: نفذنا 3194 عملية ضد مواقع للاحتلال منذ 8 أكتوبر الماضي
التاريخ
10/8/2024 2:53:50 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الله إنه نفذ 3194 عملية ضد مواقع وأهداف للاحتلال الاسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم.
وأضاف "عملياتنا أدت إلى إخلاء 100مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي".
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