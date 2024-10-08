Wednesday, 09 October 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله: نفذنا 3194 عملية ضد مواقع للاحتلال منذ 8 أكتوبر الماضي

10/8/2024 2:53:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله إنه نفذ 3194 عملية ضد مواقع وأهداف للاحتلال الاسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي حتى اليوم.

وأضاف "عملياتنا أدت إلى إخلاء 100مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف إسرائيلي".



MENAFN08102024000072011014ID1108758942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث