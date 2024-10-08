الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبت بإخلاء
مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة، شمال القطاع من المرضى والكوادر
الصحية.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطلق النار على
مكتب إدارة المستشفى، محذرة من أن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال ساعات
بسبب نفاد الوقود.
من جانبها قالت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي غزة بان جيش الاحتلال
الإسرائيلي يطالبنا بإخلاء المستشفى من المرضى والطواقم الطبية والنازحين
خلال 24 ساعة.
واضافت الجيش الإسرائيلي اعتقل أحد المسعفين وأعاق إجلاء مرضى من الأطفال الخدج.
وقالت ان الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطلق النار على مكتب إدارة المستشفى.
واوضحت ان الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لتهجير سكان شمال غزة.
وتابعت "نطالب المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها وأن توقف قرار الاحتلال المجحف". - معا
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