الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى كمال عدوان خلال 24 ساعة



وأضافت الوزارة أن الاحتلال يحاصر كمال عدوان ويطلق النار على مكتب إدارة المستشفى، محذرة من أن المستشفى سيتوقف عن العمل خلال ساعات بسبب نفاد الوقود.



من جانبها قالت إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي غزة بان جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالبنا بإخلاء المستشفى من المرضى والطواقم الطبية والنازحين خلال 24 ساعة.



واضافت الجيش الإسرائيلي اعتقل أحد المسعفين وأعاق إجلاء مرضى من الأطفال الخدج.

وقالت ان الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطلق النار على مكتب إدارة المستشفى.



واوضحت ان الاحتلال يسعى لإخراج المنظومة الصحية عن الخدمة لتهجير سكان شمال غزة.



وتابعت "نطالب المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها وأن توقف قرار الاحتلال المجحف". - معا

