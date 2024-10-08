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كيف تؤثر الألعاب على أدمغة المراهقين والأطفال؟

10/8/2024 2:53:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثارت ألعاب الفيديو الجدل منذ نشأتها بشكل لم يحدث مع الكثير من وسائل الترفيه الأخرى، ورغم التطور الكبير الذي حدث في عالم الألعاب الإلكترونية وتقديم العديد من العناوين الجديدة التي تحاكي أفلام السينما من ناحية القصة أو تقدم تحديات ذهنية عديدة، فإن وصمة الآثار السلبية للألعاب على أدمغة المراهقين والأطفال لم تفارقها.
تعزز الموقف العالمي ضد ألعاب الفيديو في عام 2019 عندما قررت منظمة الصحة العالمية النظر إلى إدمان ألعاب الفيديو على أنه مرض دماغي يستوجب العلاج فضلًا عن وجود عدة دراسات تتهم ألعاب الفيديو بكونها تؤذي الدماغ وتؤثر بالسلب عليه، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وعلى النقيض من هذه الدراسات، ظهر توجه جديد في عالم الطب النفسي يشير إلى كون ألعاب الفيديو ليست مؤذية بهذا الشكل، بل قد تكون مفيدة في بعض الحالات ولها أثر إيجابي على التطور الدماغي للمراهقين وذوي التحديات، فأين تقع الحقيقة بين هذين النقيضين؟
تعرف منظمة الصحة العالمية إدمان ألعاب الفيديو بأنه نمط سلوكي يتعلق بألعاب الفيديو يتميز بفقدان السيطرة على الألعاب والرغبة في تجربتها فضلًا عن وضعها في مقدمة الأولويات اليومية دون النظر إلى بقية جوانب الحياة والاستمرار في تقديم أولوية الألعاب دون النظر إلى العواقب السلبية الناتجة عنها.
ورغم أن منظمة الصحة العالمية خصصت هذا التوصيف ليناسب ألعاب الفيديو، فإنه في الحقيقية يلائم كافة أنواع الإدمان المختلفة، سواء كان إدمانا للمواد المخدرة أو حتى للألعاب الورقية، حيث يضع المدمن هذه الأشياء في مقدمة أولوياته دون النظر إلى العواقب السلبية.
كما أن الوصول إلى مثل هذه المرحلة من التعلق بعالم الألعاب يتطلب المرور بمراحل عديدة أوليّة لا تكون الألعاب فيها مسببًا رئيسيًا للإدمان أو حتى مضرة بالشكل الذي تمتلكه أوجه الإدمان الأخرى مثل المواد المخدرة أو الألعاب الورقية.
بالطبع عند الوصول إلى هذه المرحلة، فإن عملية التعافي من إدمان الألعاب تحاكي التعافي من إدمان المواد المخدرة دون وجود أعراض جسدية تظهر على المدمن، أي أن عملية التعافي تتطلب الابتعاد عن الألعاب وإعادة توصيف وتعريف الأولويات في الحياة اليومية، وربما يخسر المتعافي فرصته في العودة إلى عالم الألعاب، ولكن بدون شك فإن التعافي من إدمان ألعاب الفيديو لا يمثل صعوبة أو تحديا مثل التعافي من إدمان الكحوليات أو المواد المخدرة.
ورغم وضوح هذا المرض والتعريف الخاص به، فإنه لا يتطرق إلى الحالات المعتادة من ألعاب الفيديو، ذلك كونه يقفز لتوصيف الحالات الحادة دون النظر إلى اللاعبين الذين يمضون وقتًا أقل أمام ألعابهم ويمتلكون ترتيبًا واضحًا للأولويات بشكل لا يؤثر على حياتهم اليومية.
يوفر الاستخدام المعتدل لألعاب الفيديو بعض الآثار الإيجابية على أدمغة الأطفال والمراهقين، إذ يساعدهم في تطوير بعض الوظائف المتقدمة التي يفتقدها غير اللاعبين، وهذا ما وجدته الدراسة التي أجراها أطباء الأطفال بدر الشعراني وجوزيف أورتيغارا وديكانغ يوان في عام 2022 ونشرت في موقع "جاما نيتوورك" (JAMA Network).
أظهرت نتائج الدراسة أن مجموعة الأطفال اللاعبين يمتلكون مستوى أداء معرفي أعلى فضلًا عن تقديم نتائج أفضل في اختبارات الرنين المغناطيسي الوظيفي مشيرةً إلى أنهم يمتلكون أجزاء نشطة في الدماغ أكثر من الأطفال غير اللاعبين بشكل عام، ومن الجدير بذكره أن هذه الأجزاء النشطة ترتبط بشكل أساسي مع وظائف الذاكرة والانتباه.
تدحض نتائج هذه الدراسة فرضية أن ألعاب الفيديو في المطلق تؤثر سلبًا على اللاعبين وتحديدًا الأطفال في الأعمار بين 9 و10 أعوام الذين خضعوا للدراسة.
ولا يعد أثر ألعاب الفيديو على هذه الوظائف أثرًا عامًا ينطبق على جميع أنواع ألعاب الفيديو، بل هو أثر مخصص يختلف بين لعبة وأخرى، وذلك ما أثبتته الدراسة التي أجريت في عام 2020 على الألعاب التجارية وآثارها في الوظائف الدماغية للاعبين، إذ أظهرت الدراسة أن ألعاب المغامرة والأكشن تؤثر بشكل مباشر في وظائف التركيز والانتباه إلى التفاصيل فضلًا عن تنقيح المعلومات والاحتفاظ بالمعلومات المهمة، بينما تعمل ألعاب أخرى مثل ألعاب الألغاز على تحسين الحس المكاني والقدرة على مراعاة الصورة الأكبر.
رغم الفوائد الإيجابية العديدة التي تقدمها ألعاب الفيديو للاعبين، فإن هنالك بعض الآثار السلبية المختلطة وسط هذه الفوائد، وهي جميعًا تدور حول مخاطر الإدمان نتيجة الاستخدام المرضي للألعاب وتتوسع لتتعدى الإدمان في حد ذاته والأثر السلبي على الحياة اليومية. فبينما يغذي الاستهلاك الصحي للألعاب المهارات الحسية، فإن الاستهلاك المبالغ فيه الذي يصل إلى درجة الإدمان يتسبب في انفصال اللاعب عن الحياة اليومية والعيش في عالم افتراضي طول الوقت، فضلًا عن كون بعض الألعاب تعزز من الرغبات السلبية في تطبيق العنف على الحياة اليومية ومحاولة البحث عن طرق مختصرة لحل التحديات اليومية.

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