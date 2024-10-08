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دراسة: فقدان السمع خطر على التدهور المعرفي

10/8/2024 2:53:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت دراسة جديدة كبيرة أجريت في فرنسا وجود صلة بين فقدان السمع لدى البالغين والخرف. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وكتب فريق البحث بقيادة الدكتور بابتيست غرينير من جامعة باريس سيتي في الأول من أكتوبر في مجلة JAMA Network Open: "نظرا للعبء الرئيسي المتمثل في التدهور المعرفي وغياب العلاج الشافي، فإن تحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل أمر مهم".
وقالوا إن مهارات التفكير قد تتراجع ليس فقط لأن الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع يصبحون معزولين اجتماعيا ولكن أيضا لأنهم يقضون فترات طويلة دون مدخلات سمعية.
بالإضافة إلى ذلك، يرتبط فقدان السمع بفقدان الحجم في مناطق مهمة من الدماغ.
ومع ذلك، قال الباحثون إن المعينات السمعية للمرضى الذين يعانون من فقدان السمع يجب وصفها بناء على الفائدة المحتملة لجودة الحياة وليس لتخفيف التدهور المعرفي. مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث من أجل ذلك.
وخلال الدراسة، قام فريق غرينير بتحليل بيانات أكثر من 62 ألف شخص في فرنسا (متوسط العمر 57 عاما) تم تجنيدهم بين يناير 2012 وديسمبر 2020، حيث خضع المشاركون لاختبارات إدراكية في البداية.
وفي المجموع، كان لدى 49 % منهم سمع طبيعي، و38 % يعانون من فقدان سمع خفيف، و10 % يعانون من فقدان سمع معوق لكنهم لم يستخدموا سماعات الأذن، و3 % كانوا يرتدون سماعات الأذن. وأجرى المشاركون اختبارات سمع واختبارات إدراكية.
ووجدت النتائح أنه كان لدى 27 % من المشاركين الذين يعانون من فقدان سمع خفيف و37 % يعانون من فقدان السمع المعوق، درجات إدراكية تشير إلى الضعف. وهذا مقارنة بـ 16 % من المشاركين الذين كان سمعهم طبيعيا.
ولم يجد الباحثون أي فرق ذي مغزى في خطر ضعف الإدراك بين الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع المعوق والذين يرتدون سماعة أذن وأولئك الذين لا يرتدونها.
وأشارت دراسة تحليلية ذات صلة إلى أن أجهزة السمع قد تقلل من خطر ضعف الإدراك لدى الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع المعوق بالإضافة إلى الاكتئاب.

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