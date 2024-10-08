الفرص المتكافئة للنساء في بيئة العمل.. هل ما تزال دون الطموح؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان- في بيئة العمل الحديثة، ما تزال النساء يواجهن تحديات كبيرة فيما يتعلق بتولي مناصب قيادية. ففي كثير من الأحيان، تعزف مؤسسات عن منح المرأة الفرصة للقيادة، استنادا إلى تحيزات تقليدية تفترض أن قراراتها قد تتأثر بالعاطفة، وذلك استنادا إلى تجارب سلبية سابقة مع قيادات نسائية محددة.
تقول المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني وعضو المجلس الأعلى لتجمع لجان المرأة، إنعام العشا، إنه لا يمكن تقييم تطور المرأة في المجال الوظيفي وتمكينها في القيادة من خلال التركيز فقط على النخب التي تولت مناصب أو وزارات، بل ينبغي النظر إلى نسب تمثيل النساء في مواقع العمل مقارنة بالرجال، وعدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية بناء على خبراتهن وكفاءتهن.
تشير العشا إلى أن تمكين المرأة، كما تراه بعض الجمعيات والمنظمات، يركز على المرأة كفرد، بينما التمكين الحقيقي يتطلب تمكين أسرتها أيضاً. فالمرأة ليست منفصلة عن أسرتها، بل هي شريك فعال وحقيقي في المجتمع تكمل دور الرجل.
وتشير العشا إلى أن تحقيق المساواة الحقيقية يتطلب إتاحة الفرص المتكافئة للنساء والرجال، مع التركيز على الكفاءة والخبرة، مما يسهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحسين مستوى حياتها بشكل عام.
وتؤكد أن وضع الاستراتيجيات والحديث عن تطوير فرص المرأة اقتصاديا يحتاج إلى تطبيق فعلي وموسع على أرض الواقع، حتى تتمكن المرأة من رؤية الأثر الحقيقي على وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
تؤكد جوليانا عمر، مسؤولة الموارد البشرية في شركة دولية، أن وصول المرأة إلى المناصب الإدارية يتطلب أحيانا الكثير من الجهود وإقناع أصحاب العمل بذلك. وترجع السبب الرئيسي إلى اعتقادهم بأن المرأة تدير العمل بعواطفها، مما قد يؤثر سلبا على صوابية قراراتها، بالإضافة إلى مخاوفهم من أن تؤثر حياتها الشخصية والمنزلية على أدائها المهني، مشيرة إلى أن المرأة تواجه هذا النوع من الاتهامات في مختلف الأماكن.
وتلفت إلى أن أصعب ما تواجهه المرأة عندما تعمل وتجتهد وتصل إلى منصب إداري هو المعركة التي تخوضها لإثبات جدارتها، فعليها أن تبذل جهدا إضافيا يفوق ما يطلب من الرجل في المنصب نفسه. العقبة الثانية تتمثل في أن أي خطأ ترتكبه في عملها يلقى عليه اللوم بسبب كونها امرأة، وليس بناء على طبيعة الخطأ نفسه، على عكس الرجل. وذلك يزيد من الوصمة التي تصف المرأة بأنها غير مؤهلة للقيادة والإدارة.
لكن بحسب جوليانا، هناك استراتيجيات يمكن للنساء اتباعها لإثبات قدراتهن القيادية والتغلب على هذه التحديات، مثل التركيز على تطوير مهاراتهن وكفاءاتهن بشكل مستمر. يمكن تحقيق ذلك من خلال التعليم المستمر، حيث ينصح بالالتحاق بدورات تدريبية وورش عمل متخصصة تعزز من خبراتهن.
وتؤكد أن بناء شبكة دعم قوية يعد أمرا حاسما في تمكين المرأة. فالشبكات المهنية يمكن أن تلعب دورا كبيرا من خلال السعي للبحث عن مرشدين ذوي خبرة، والذين يمكنهم تقديم التوجيه والنصائح القيمة لتعزيز مسيرتها المهنية.
في حين توضح هديل خليفة، مديرة العلاقات العامة في إحدى شركات التأمين الكبرى، أن الشخص الذي يتولى منصبا إداريا يجب أن يتمتع بصفات اجتماعية ومهارية وقيادية، وأن يكون على دراية كاملة بمجال عمله. وتؤكد ضرورة أن يعمل المدير أو المديرة على تطوير الذات باستمرار في مختلف المجالات، مما يتيح فرصا لتبادل الخبرات والتعلم من قصص النجاح.
وتشير هديل، من خلال تجربتها الشخصية، إلى أن إظهار الكفاءة والنجاحات يتطلب أن تكون الإنجازات قابلة للقياس وموثقة بشكل جيد. يمكن للمرأة تقديم تقارير دورية تعرض بوضوح نتائج عملها وإنجازاتها. هذا النوع من التوثيق يعزز من مصداقيتها ويبرز قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة بفعالية.
وتنصح، بناء على خبرتها التي تزيد على عقدين في مجال الإدارة، بالتواصل الفعال لأنه مفتاح النجاح في أي بيئة عمل. إلى ذلك، أهمية أن تستخدم المرأة لغة مهنية وأن تظهر ثقة بالنفس خلال الاجتماعات والعروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، ترى أن الاستماع إلى آراء الآخرين والتفاعل معهم بشكل بناء يعزز من مكانتها كقائدة.
وتضيف أن التحكم بالعواطف، رغم كونها جزءا من الإنسانية، يعكس النضج والاحترافية في المواقف الصعبة. يمكن للمرأة أن تتدرب على إدارة عواطفها وتطوير وعيها الذاتي لمعرفة نقاط قوتها وضعفها، والعمل على تحسين نفسها باستمرار. على الرغم من أن هناك الكثير من الرجال الذين يتعاملون بعواطفهم، مما يؤدي إلى انفعالاتهم في الحب والكره وتأثيرها على تعاملاتهم مع الموظفين، إلا أن التحكم بالعواطف يبقى سمة تعزز من نجاح المرأة كقائدة.
في حين يتحدث فادي خضر، مدير أحد تطبيقات الألعاب، عن إيمانه العميق بقدرات النساء العاملات، مشيرا إلى أنهن قادرات على تيسير العمل وإدارة الفرق بكفاءة. ويضيف أن معظم المديرات في شركته سيدات يتمتعن بشجاعة في اتخاذ القرارات، ويمتلكن القدرة على التفكير من زوايا متعددة، والعمل تحت الضغط. كما يمتزن بحس المنافسة والأفكار المبتكرة. ويؤكد أن التعامل مع التحيزات والتحاملات يتطلب وعيا وحكمة. ويلفت فادي إلى أن المرأة يمكنها أن تسهم في نشر الوعي والتثقيف حول أهمية التنوع الجندري في القيادة، مما يساعد في تغيير النظرة المجتمعية ويعزز فرصها في تولي المناصب القيادية.
ويؤكد اختصاصي علم النفس، الدكتور موسى مطارنة، أن المرأة أحيانا تواجه ضغطا كبيرا، سواء من المجتمع أو من بيئة العمل، عندما تتولى مركزا قياديا. لذا، من الضروري أن تحافظ على صحتها النفسية والجسدية، وأن توازن بين العمل والحياة الشخصية لتجنب الإرهاق والضغط النفسي.
ويرى مطارنة أن البحث عن فرص القيادة في بيئة غير داعمة قد يتطلب النظر في مؤسسات أخرى تدعم التنوع والشمولية. والتقدم لفرص قيادية داخل المؤسسة الحالية يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو تحقيق الطموحات المهنية، مما يسهم في تعزيز السلام النفسي. وأخيرا، يتطلب التعامل مع المنافسة الجندرية في بيئة العمل استراتيجية متكاملة تشمل تطوير المهارات، وبناء شبكة دعم، وإظهار الكفاءة، والتحكم بالعواطف. من خلال هذه الخطوات، يمكن للمرأة أن تثبت قدرتها على القيادة وتحقق النجاح المهني من دون الضغط النفسي على نفسها. والأهم هو الاستمرار في المثابرة والعمل بجد لتحقيق الأهداف والطموحات، مما يمهد الطريق لجيل جديد من القائدات الملهمات.
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