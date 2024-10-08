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الفرص المتكافئة للنساء في بيئة العمل.. هل ما تزال دون الطموح؟

10/8/2024 2:53:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان- في بيئة العمل الحديثة، ما تزال النساء يواجهن تحديات كبيرة فيما يتعلق بتولي مناصب قيادية. ففي كثير من الأحيان، تعزف مؤسسات عن منح المرأة الفرصة للقيادة، استنادا إلى تحيزات تقليدية تفترض أن قراراتها قد تتأثر بالعاطفة، وذلك استنادا إلى تجارب سلبية سابقة مع قيادات نسائية محددة.
تقول المديرة التنفيذية ومستشارة جمعية معهد تضامن النساء الأردني وعضو المجلس الأعلى لتجمع لجان المرأة، إنعام العشا، إنه لا يمكن تقييم تطور المرأة في المجال الوظيفي وتمكينها في القيادة من خلال التركيز فقط على النخب التي تولت مناصب أو وزارات، بل ينبغي النظر إلى نسب تمثيل النساء في مواقع العمل مقارنة بالرجال، وعدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية بناء على خبراتهن وكفاءتهن.
تشير العشا إلى أن تمكين المرأة، كما تراه بعض الجمعيات والمنظمات، يركز على المرأة كفرد، بينما التمكين الحقيقي يتطلب تمكين أسرتها أيضاً. فالمرأة ليست منفصلة عن أسرتها، بل هي شريك فعال وحقيقي في المجتمع تكمل دور الرجل.
وتشير العشا إلى أن تحقيق المساواة الحقيقية يتطلب إتاحة الفرص المتكافئة للنساء والرجال، مع التركيز على الكفاءة والخبرة، مما يسهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحسين مستوى حياتها بشكل عام.
وتؤكد أن وضع الاستراتيجيات والحديث عن تطوير فرص المرأة اقتصاديا يحتاج إلى تطبيق فعلي وموسع على أرض الواقع، حتى تتمكن المرأة من رؤية الأثر الحقيقي على وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
تؤكد جوليانا عمر، مسؤولة الموارد البشرية في شركة دولية، أن وصول المرأة إلى المناصب الإدارية يتطلب أحيانا الكثير من الجهود وإقناع أصحاب العمل بذلك. وترجع السبب الرئيسي إلى اعتقادهم بأن المرأة تدير العمل بعواطفها، مما قد يؤثر سلبا على صوابية قراراتها، بالإضافة إلى مخاوفهم من أن تؤثر حياتها الشخصية والمنزلية على أدائها المهني، مشيرة إلى أن المرأة تواجه هذا النوع من الاتهامات في مختلف الأماكن.
وتلفت إلى أن أصعب ما تواجهه المرأة عندما تعمل وتجتهد وتصل إلى منصب إداري هو المعركة التي تخوضها لإثبات جدارتها، فعليها أن تبذل جهدا إضافيا يفوق ما يطلب من الرجل في المنصب نفسه. العقبة الثانية تتمثل في أن أي خطأ ترتكبه في عملها يلقى عليه اللوم بسبب كونها امرأة، وليس بناء على طبيعة الخطأ نفسه، على عكس الرجل. وذلك يزيد من الوصمة التي تصف المرأة بأنها غير مؤهلة للقيادة والإدارة.
لكن بحسب جوليانا، هناك استراتيجيات يمكن للنساء اتباعها لإثبات قدراتهن القيادية والتغلب على هذه التحديات، مثل التركيز على تطوير مهاراتهن وكفاءاتهن بشكل مستمر. يمكن تحقيق ذلك من خلال التعليم المستمر، حيث ينصح بالالتحاق بدورات تدريبية وورش عمل متخصصة تعزز من خبراتهن.
وتؤكد أن بناء شبكة دعم قوية يعد أمرا حاسما في تمكين المرأة. فالشبكات المهنية يمكن أن تلعب دورا كبيرا من خلال السعي للبحث عن مرشدين ذوي خبرة، والذين يمكنهم تقديم التوجيه والنصائح القيمة لتعزيز مسيرتها المهنية.
في حين توضح هديل خليفة، مديرة العلاقات العامة في إحدى شركات التأمين الكبرى، أن الشخص الذي يتولى منصبا إداريا يجب أن يتمتع بصفات اجتماعية ومهارية وقيادية، وأن يكون على دراية كاملة بمجال عمله. وتؤكد ضرورة أن يعمل المدير أو المديرة على تطوير الذات باستمرار في مختلف المجالات، مما يتيح فرصا لتبادل الخبرات والتعلم من قصص النجاح.
وتشير هديل، من خلال تجربتها الشخصية، إلى أن إظهار الكفاءة والنجاحات يتطلب أن تكون الإنجازات قابلة للقياس وموثقة بشكل جيد. يمكن للمرأة تقديم تقارير دورية تعرض بوضوح نتائج عملها وإنجازاتها. هذا النوع من التوثيق يعزز من مصداقيتها ويبرز قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة بفعالية.
وتنصح، بناء على خبرتها التي تزيد على عقدين في مجال الإدارة، بالتواصل الفعال لأنه مفتاح النجاح في أي بيئة عمل. إلى ذلك، أهمية أن تستخدم المرأة لغة مهنية وأن تظهر ثقة بالنفس خلال الاجتماعات والعروض التقديمية. بالإضافة إلى ذلك، ترى أن الاستماع إلى آراء الآخرين والتفاعل معهم بشكل بناء يعزز من مكانتها كقائدة.
وتضيف أن التحكم بالعواطف، رغم كونها جزءا من الإنسانية، يعكس النضج والاحترافية في المواقف الصعبة. يمكن للمرأة أن تتدرب على إدارة عواطفها وتطوير وعيها الذاتي لمعرفة نقاط قوتها وضعفها، والعمل على تحسين نفسها باستمرار. على الرغم من أن هناك الكثير من الرجال الذين يتعاملون بعواطفهم، مما يؤدي إلى انفعالاتهم في الحب والكره وتأثيرها على تعاملاتهم مع الموظفين، إلا أن التحكم بالعواطف يبقى سمة تعزز من نجاح المرأة كقائدة.
في حين يتحدث فادي خضر، مدير أحد تطبيقات الألعاب، عن إيمانه العميق بقدرات النساء العاملات، مشيرا إلى أنهن قادرات على تيسير العمل وإدارة الفرق بكفاءة. ويضيف أن معظم المديرات في شركته سيدات يتمتعن بشجاعة في اتخاذ القرارات، ويمتلكن القدرة على التفكير من زوايا متعددة، والعمل تحت الضغط. كما يمتزن بحس المنافسة والأفكار المبتكرة. ويؤكد أن التعامل مع التحيزات والتحاملات يتطلب وعيا وحكمة. ويلفت فادي إلى أن المرأة يمكنها أن تسهم في نشر الوعي والتثقيف حول أهمية التنوع الجندري في القيادة، مما يساعد في تغيير النظرة المجتمعية ويعزز فرصها في تولي المناصب القيادية.
ويؤكد اختصاصي علم النفس، الدكتور موسى مطارنة، أن المرأة أحيانا تواجه ضغطا كبيرا، سواء من المجتمع أو من بيئة العمل، عندما تتولى مركزا قياديا. لذا، من الضروري أن تحافظ على صحتها النفسية والجسدية، وأن توازن بين العمل والحياة الشخصية لتجنب الإرهاق والضغط النفسي.
ويرى مطارنة أن البحث عن فرص القيادة في بيئة غير داعمة قد يتطلب النظر في مؤسسات أخرى تدعم التنوع والشمولية. والتقدم لفرص قيادية داخل المؤسسة الحالية يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو تحقيق الطموحات المهنية، مما يسهم في تعزيز السلام النفسي. وأخيرا، يتطلب التعامل مع المنافسة الجندرية في بيئة العمل استراتيجية متكاملة تشمل تطوير المهارات، وبناء شبكة دعم، وإظهار الكفاءة، والتحكم بالعواطف. من خلال هذه الخطوات، يمكن للمرأة أن تثبت قدرتها على القيادة وتحقق النجاح المهني من دون الضغط النفسي على نفسها. والأهم هو الاستمرار في المثابرة والعمل بجد لتحقيق الأهداف والطموحات، مما يمهد الطريق لجيل جديد من القائدات الملهمات.

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