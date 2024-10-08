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تفعيل الإسعافات الأولية بالمدارس.. خط الدفاع ضد الحوادث المفاجئة

10/8/2024 2:53:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- يتعرض الطلبة داخل أسوار المدارس للعديد من الحوادث، التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور حالتهم الصحية أو عدم القدرة على التعامل مع إصاباتهم بشكل صحيح. وهذا يبرز الحاجة الملحة لتفعيل تعليم الإسعافات الأولية في المدارس، سواء للطلبة أو الكوادر التعليمية، لضمان التعامل السليم والسريع مع مثل هذه الحالات.
لا يكاد يخلو اليوم الدراسي من الحوادث والإصابات المختلفة، مثل نزيف الأنف، الجروح والكسور، التي قد تبدو بسيطة بالظاهر، لكنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بطريقة سريعة وصحيحة. الكثير من أولياء الأمور والكوادر التعليمية يشيرون إلى هذه المشكلة، حيث ينقل الطالب المصاب إلى المستشفى في كثير من الأحيان، بينما قد يتطلب الأمر تقديم إسعافات أولية بسيطة قبل ذلك.
تؤكد معلمة التربية المهنية والصحية في إحدى المدارس، ليلى حمدان، أهمية تقديم دورات في الإسعافات الأولية لجميع الطلبة في المدارس، حتى لو كانت بأساسيات بسيطة. وتوضح أن هذه المعرفة قد تساعد في تجنب تحول الحوادث والإصابات البسيطة إلى إصابات خطيرة في بعض الأحيان.
وتلفت حمدان إلى أهمية تعزيز برامج الإسعافات الأولية في المدارس، سواء للطلبة أو الكوادر التعليمية، وضرورة تسليط الضوء على التصرفات الخاطئة والسلوكيات السلبية المتبعة في إسعاف الحوادث، مع أهمية التخلص من العادات والأنماط السلوكية الضارة والخاطئة التي قد تزيد من حجم الإصابات.
خالد بسام ولي أمر لثلاثة طلبة، يؤكد، بدوره، ضرورة إلمام الطلبة بالحد الأدنى على الأقل بالإسعافات الأولية لتلافي تطور الإصابات البسيطة داخل المدرسة، سواء في فصل الشتاء أو الصيف.
ويشير بسام إلى أن معرفة الطلبة والمعلمين بالإسعافات الأولية أمر في غاية الأهمية؛ حيث يمنح أولياء الأمور شعورا بالراحة والاطمئنان على أبنائهم، خصوصاً في حالات الاختناق أو الحوادث، مثل السقوط، لا قدر الله.
من جهته، يشير التربوي الدكتور عايش النوايسة إلى أن البيئة المدرسية الآمنة تعد من أهم متطلبات نجاح عملية التعلم والتعليم؛ حيث تشمل العديد من العناصر، سواء النفسية أو المتعلقة بالحفاظ على سلامة الجسد ورعايته. كما أن الإسعافات الأولية تعد من أهم الأدوات لتحقيق ذلك، فهي الرعاية الطبية الأولية التي تقدم لحين الوصول إلى الطبيب أو المركز الصحي المختص.
لذا، تعد المعرفة بالإسعافات الأولية ضرورية للجميع، وخاصة للطلبة في المدارس، فتدرج هذه المعرفة في المنهاج الدراسي، ضمن حصص التربية المهنية، حيث ترتبط بالممارسات المهنية التطبيقية. لذلك، يتم إكساب الطلبة هذه المهارات في مرحلة مبكرة، بدءا من المرحلة الابتدائية، ويتم تزويد الصفوف الدراسية والممرات المدرسية بأدوات الإسعافات.
نظراً لكون الإسعافات الأولية حاجة ضرورية، ينوه النوايسة إلى أهمية إكسابها للجميع، فهي تعد متطلبا في الخطط الدراسية الجامعية وبرامج التدريب للمعلمين والإداريين. كما تقوم الجهات المعنية، مثل الهلال الأحمر والدفاع المدني، بعقد دورات وورش عمل متخصصة بشكل مستمر، بالتنسيق مع المؤسسات التربوية، حول مبادئ وممارسات الإسعافات الأولية، وغالبا ما يرتبط التدريب بتطبيقات عملية بسيطة توضح كيفية إجراء الإسعافات الأولية.
ويلفت النوايسة إلى أن المؤسسات التربوية اليوم مطالبة بالتركيز على تضمين الإسعافات الأولية في المنهاج الدراسي بشكل تكاملي، وخاصة في المواد الدراسية التي تتطلب ذلك. كما يجب العمل على توفير أدوات إجراء الإسعافات في الغرف الصفية والمشاغل المهنية كافة. ومن الضروري ربط المعرفة بالحياة من خلال زيارة المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم هذه الخدمة، والاطلاع على دورها، وعمليات التدريب، والأدوات التي تستخدمها، بالإضافة إلى التطبيقات التدريبية التي تقوم بها.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد وقعت مذكرة تفاهم مع الجمعية الأردنية للإسعاف بهدف بناء علاقة من التعاون المشترك، في مجالات التدريب والتمكين بغرض نشر الوعي في مفهوم ثقافة الإسعافات الأولية.
وبحسب المذكرة، تقوم الجمعية بعقد دورات تدريبية للمعلمين في المدارس المستهدفة على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى إمكانية تزويد المدارس المستهدفة بالمستلزمات الطبية كحقائب الإسعافات الأولية، وتعزيز أوجه الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة عن طريق تطبيقات تتيح سرعة التواصل من أجل تقديم أفضل أنواع الخدمات وديمومتها.
وتقدم الوزارة الدعم للجمعية فنيا وتسهيل مهمتها أثناء التنفيذ، وتوفير القاعات التدريبية وجهاز عرض (Data Show)، واعتماد الحقيبة التدريبية المعدة من الجمعية والموافقة عليها بما يتوافق مع منهاج التنمية المهنية للمعلمين والتشريعات ذات العلاقة، إضافة إلى تسمية ضباط ارتباط أو منسقين في مديريات التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة.
وتتحمل الجمعية، بموجب المذكرة، نفقات وتكاليف التدريب، وإعداد الحقيبة التدريبية في مجال الإسعافات الأولية للمعلمين في المدارس المستهدفة، والتنسيق مع الوزارة حول آلية التدريب واختيار المدارس المستهدفة ضمن خطة تدريبية، وتأمين وصول المدربين إلى المدارس المستهدفة، ومعدات التدريب اللازمة والدمى لغاية تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع الإصابات أو الاختناقات والحروق، إضافة إلى منح شهادة للمشاركين بالدورات التدريبية بعد اجتياز الدورة بنجاح.
إلى ذلك، جاء مشروع "مستجيب" الذي تنظمه الجمعية الأردنية للإسعاف، من إيمان الجمعية بأهمية نشر الوعي الصحي ورفع مستواه في البيئات التدريسية وبضرورة بث روح التعاون والتآلف بين مكونات هذه البيئة من معلمين وطلاب.
ويتطلع مشروع "مستجيب" إلى تدريب معلمي المدارس الحكومية على مبادئ وأسس الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، لإيمانها بأن الفارق بين الحياة والموت قد يكون دقائق أو ثواني يجب استغلالها.
ويصادف اليوم العالمي للإسعافات الأولية الثاني من أيلول (سبتمبر) من كل عام، ويهدف اليوم إلى رفع الوعي العام بشأن كيفية مساهمة الإسعافات في إنقاذ الأشخاص في الأزمات، وأن تكون الإسعافات الأولية في متناول الجميع، لمعرفة كيفية التعامل السريع مع مختلف الأزمات الصحية المختلفة مثل: ضربة الشمس، انخفاض مستوى السكر في الدم، التسمم، الإصابة بالسكتة القلبية، وغيرها العديد من الأمراض.

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