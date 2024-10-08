أبعد من غزة وأكبر من حرب عادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بقدرة قادر تبدلت أهداف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تحييد المقاومة الفلسطينية ونزع سلاحها وتدمير قادتها، وكهدف بعيد” تقليم أظافر حزب الله اللبناني” إلى إعادة ترتيب الشرق الأوسط من جديد. وما بين الإعلان عن تلك العناوين، ثمة محطات عديدة، تبدلت وتغيرت وفقا لمزاجية رئيس حكومة الاحتلال وخلافا لما تراه الولايات المتحدة التي يفترض أنها تقود العالم وسباق حزبيها الرئيسيين في استرضاء اليمين الإسرائيلي.
وقد بدت الصورة وكأن إسرائيل هي من تقود العالم، وأن الولايات المتحدة مجرد تابع لها تدافع عن جرائمها، وتوفر لها الحماية خلافا للشرعة الدولية، وتقدم لها أحدث أنواع الأسلحة وأكثرها تدميرا، وتوفر لها المعلومات الاستخباراتية التي تمكنها من تنفيذ جرائمها البشعة. وتشارك مباشرة في العدوان أحيانا كثيرة.
فالذكرى السنوية الأولى لانطلاق طوفان الأقصى، محطة مهمة لإجراء مراجعة شاملة لما ارتكب من جرائم بحق الفلسطينيين عامة وأبناء قطاع غزة خاصة، وما يجري التحضير له من موبقات تتجاوز المعايير والضوابط الدولية، على مستوى الإقليم.
فالحرب، التي بدأت في قطاع غزة، وتعمقت في الداخل الفلسطيني، ثم إلى الأرض اللبنانية، وامتداداتها الإقليمية، تخطت كل الحدود. وتجاوزت كل الشرائع الأممية، وانتهكت كل ما جرت عليه نواميس الحرب على مستوى العالم وفي كل الأزمان. ما شجع الفرضية بأن الادعاء بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ما هو إلا مجرد غطاء هش لأفعال أخرى يفكر بها الغرب وتتبناها الصهيونية العالمية وتدغدغ العواطف الإسرائيلية. ولا تستبعد أن تكون الولايات المتحدة ومن يسير في ركبها من دول أوروبا تحاول توظيف حالة الهياج لرئيس حكومة الاحتلال، وأركان التطرف في حكومته للسير في مشروع إعادة ترسيم المنطقة، وتشكيل الشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به بعض الدول، وعملت إسرائيل على تعظيم حصتها منه، بتأكيد فرضية توسيع رقعتها على كامل تراب فلسطين بطريقة أو بأخرى.
أو أن نتنياهو الذي يواصل ممارسة العناد والذي وسع من تشكيلة اليمين المتطرف في حكومته اختار هذا المسار مستغلا ضعف الرئاسة الأميركية وانحيازها للصهيونية وبالتالي إلى إسرائيل وصولا إلى تلبية طموحه المشترك مع فريقه الوزاري. فاختار مناسبة مرور عام على حادثة طوفان الأقصى لتعميق مشروعه المتطرف بنسخته الجديدة. حيث تشير المراجعة إلى أن ذلك العام لم يكن عاديا، وأن الحرب المعنية كانت استثنائية، وتخطت كل الحدود المقبولة على مستوى الشرعية الدولية ونواميس العالم.
فمن حيث المبدأ وبعد أن أخفقت إسرائيل ـ وما تزال ـ في تحقيق أهدافها المعلنة بتدمير المقاومة التي تتخذ من قطاع غزة مقرا لها، والقضاء على قيادة التنظيمات التي تواجه الجيش الإسرائيلي ركزت جهدها في قتل وتدمير المدنيين، وتهجيرهم من أماكن سكنهم. فبلغت نسبة التدمير في القطاع 80 بالمائة من المباني وكل البنى التحتية، إضافة الى ما بين 150 الى 200 ألف غزي بين قتيل وجريح ومفقود تحت الأنقاض، ومئات الآلاف من المعاقين.
وكإمعان في تحدي الشرائع الدولية تعمدت تدمير المستشفيات والمراكز الصحية بهدف منع الغزيين من الحصول على المعالجة، ما تسبب في موت عشرات الآلاف من المرضى العاديين من مرضى الكلى والقلب ومحتاجي العناية المركزة. وقتلت واعتقلت مئات الأطباء والممرضين ومنعتهم من ممارسة أعمالهم. وفرضت حظرا على الأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وعطلت آبار المياه التي تزود القطاع بمياه الشرب. ومنعت دخول المواد الغذائية إلى القطاع وتحكمت بالمساعدات التي تبرعت بها بعض الدول.
وتخلت عن مجموعة الأسرى من جنودها المتواجدين لدى حماس وقامت بقتل أعداد كبيرة منهم. وعذبت المحتجزين لديها من الفلسطينيين ممن ألقت القبض عليهم تحت مسميات مختلفة فارتفعت نسبة المعاقين منهم.
ما زاد من حدة المشكلة أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية قد فتحت كل بوابات مخازنها أمام الاحتلال للحصول على ما يطلبون من أسلحة بعضها لم يستخدم من قبل، وبعضها يقارب السلاح النووي في قدرته التدميرية. وتصدت لكل القرارات والمشاريع الأممية التي تحاول إنصاف الفلسطينيين.
رئيس حكومة الاحتلال كان قد حدد جملة من الأهداف لتلك الحرب التي يجمع محللون أنها كانت“ الاقذر” في تاريخ الحروب، تمثلت بالقضاء على المقاومة وعلى قادتها واسترداد الأسرى. غير أنه بدل تلك الأهداف بعد أن فشل في تحقيق أي منها، وعاد ثانية لها ثم تراجع عنها من جديد إلى أن وصل به الأمر حد الإعلان عن هدف كبير عنوانه رسم خريطة المنطقة من جديد.
وهو الشعار الذي كانت حكومة اليمين المتطرف ترفعه بمعنى التوسع وتهجير الفلسطينيين واحتلال أراض في الجنوب اللبناني إضافة إلى ضرب إيران وتدمير مشاريعها النووية، ومنشآتها النفطية والاقتصادية. وقد نجح ـ مرحليا ـ في تنفيذ بعض الأهداف بوسائل تدمير تستخدم لأول مرة وتطبيق تجربة غزة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وإخضاع المناطق المدمرة لرقابة المسيرات بهدف منع فرق الإسعاف من الاقتراب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن أصبحوا تحت الأنقاض ومعظمهم من المدنيين.
الطريف هنا أن الولايات المتحدة التي تعلن عدم رغبتها في توسيع دائرة الحرب، ترى أنها ستكون ملزمة بدخولها نصرة لإسرائيل في حال أنها وقعت فعلا، لم تفلح في إقناع نتنياهو بالتراجع عن مشروعه، الذي يمتد ما بين التهجير الفلسطيني وتغيير جغرافية وديمغرافية أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين تغيير مشابه في لبنان، والدخول على خط كل من سورية والعراق واليمن وإيران. حيث يستمر في إقرار ما يريد ورفض أي تحفظات للبيت الأبيض بينما يواصل بايدن اللحاق به تنفيذا لصهيونيته التي كشف عنها منذ اليوم الأول لـ” طوفان الأقصى”.
ويبقى السؤال هنا حول المستقبل، وما إذا كانت أحلام نتنياهو قابلة للتحقق، أم أن هياجه وتطرفه سيقضي عليه؟
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