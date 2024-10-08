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أبعد من غزة وأكبر من حرب عادية

10/8/2024 2:53:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بقدرة قادر تبدلت أهداف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تحييد المقاومة الفلسطينية ونزع سلاحها وتدمير قادتها، وكهدف بعيد” تقليم أظافر حزب الله اللبناني” إلى إعادة ترتيب الشرق الأوسط من جديد. وما بين الإعلان عن تلك العناوين، ثمة محطات عديدة، تبدلت وتغيرت وفقا لمزاجية رئيس حكومة الاحتلال وخلافا لما تراه الولايات المتحدة التي يفترض أنها تقود العالم وسباق حزبيها الرئيسيين في استرضاء اليمين الإسرائيلي.
وقد بدت الصورة وكأن إسرائيل هي من تقود العالم، وأن الولايات المتحدة مجرد تابع لها تدافع عن جرائمها، وتوفر لها الحماية خلافا للشرعة الدولية، وتقدم لها أحدث أنواع الأسلحة وأكثرها تدميرا، وتوفر لها المعلومات الاستخباراتية التي تمكنها من تنفيذ جرائمها البشعة. وتشارك مباشرة في العدوان أحيانا كثيرة.
فالذكرى السنوية الأولى لانطلاق طوفان الأقصى، محطة مهمة لإجراء مراجعة شاملة لما ارتكب من جرائم بحق الفلسطينيين عامة وأبناء قطاع غزة خاصة، وما يجري التحضير له من موبقات تتجاوز المعايير والضوابط الدولية، على مستوى الإقليم.
فالحرب، التي بدأت في قطاع غزة، وتعمقت في الداخل الفلسطيني، ثم إلى الأرض اللبنانية، وامتداداتها الإقليمية، تخطت كل الحدود. وتجاوزت كل الشرائع الأممية، وانتهكت كل ما جرت عليه نواميس الحرب على مستوى العالم وفي كل الأزمان. ما شجع الفرضية بأن الادعاء بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ما هو إلا مجرد غطاء هش لأفعال أخرى يفكر بها الغرب وتتبناها الصهيونية العالمية وتدغدغ العواطف الإسرائيلية. ولا تستبعد أن تكون الولايات المتحدة ومن يسير في ركبها من دول أوروبا تحاول توظيف حالة الهياج لرئيس حكومة الاحتلال، وأركان التطرف في حكومته للسير في مشروع إعادة ترسيم المنطقة، وتشكيل الشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به بعض الدول، وعملت إسرائيل على تعظيم حصتها منه، بتأكيد فرضية توسيع رقعتها على كامل تراب فلسطين بطريقة أو بأخرى.
أو أن نتنياهو الذي يواصل ممارسة العناد والذي وسع من تشكيلة اليمين المتطرف في حكومته اختار هذا المسار مستغلا ضعف الرئاسة الأميركية وانحيازها للصهيونية وبالتالي إلى إسرائيل وصولا إلى تلبية طموحه المشترك مع فريقه الوزاري. فاختار مناسبة مرور عام على حادثة طوفان الأقصى لتعميق مشروعه المتطرف بنسخته الجديدة. حيث تشير المراجعة إلى أن ذلك العام لم يكن عاديا، وأن الحرب المعنية كانت استثنائية، وتخطت كل الحدود المقبولة على مستوى الشرعية الدولية ونواميس العالم.
فمن حيث المبدأ وبعد أن أخفقت إسرائيل ـ وما تزال ـ في تحقيق أهدافها المعلنة بتدمير المقاومة التي تتخذ من قطاع غزة مقرا لها، والقضاء على قيادة التنظيمات التي تواجه الجيش الإسرائيلي ركزت جهدها في قتل وتدمير المدنيين، وتهجيرهم من أماكن سكنهم. فبلغت نسبة التدمير في القطاع 80 بالمائة من المباني وكل البنى التحتية، إضافة الى ما بين 150 الى 200 ألف غزي بين قتيل وجريح ومفقود تحت الأنقاض، ومئات الآلاف من المعاقين.
وكإمعان في تحدي الشرائع الدولية تعمدت تدمير المستشفيات والمراكز الصحية بهدف منع الغزيين من الحصول على المعالجة، ما تسبب في موت عشرات الآلاف من المرضى العاديين من مرضى الكلى والقلب ومحتاجي العناية المركزة. وقتلت واعتقلت مئات الأطباء والممرضين ومنعتهم من ممارسة أعمالهم. وفرضت حظرا على الأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وعطلت آبار المياه التي تزود القطاع بمياه الشرب. ومنعت دخول المواد الغذائية إلى القطاع وتحكمت بالمساعدات التي تبرعت بها بعض الدول.
وتخلت عن مجموعة الأسرى من جنودها المتواجدين لدى حماس وقامت بقتل أعداد كبيرة منهم. وعذبت المحتجزين لديها من الفلسطينيين ممن ألقت القبض عليهم تحت مسميات مختلفة فارتفعت نسبة المعاقين منهم.
ما زاد من حدة المشكلة أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية قد فتحت كل بوابات مخازنها أمام الاحتلال للحصول على ما يطلبون من أسلحة بعضها لم يستخدم من قبل، وبعضها يقارب السلاح النووي في قدرته التدميرية. وتصدت لكل القرارات والمشاريع الأممية التي تحاول إنصاف الفلسطينيين.
رئيس حكومة الاحتلال كان قد حدد جملة من الأهداف لتلك الحرب التي يجمع محللون أنها كانت“ الاقذر” في تاريخ الحروب، تمثلت بالقضاء على المقاومة وعلى قادتها واسترداد الأسرى. غير أنه بدل تلك الأهداف بعد أن فشل في تحقيق أي منها، وعاد ثانية لها ثم تراجع عنها من جديد إلى أن وصل به الأمر حد الإعلان عن هدف كبير عنوانه رسم خريطة المنطقة من جديد.
وهو الشعار الذي كانت حكومة اليمين المتطرف ترفعه بمعنى التوسع وتهجير الفلسطينيين واحتلال أراض في الجنوب اللبناني إضافة إلى ضرب إيران وتدمير مشاريعها النووية، ومنشآتها النفطية والاقتصادية. وقد نجح ـ مرحليا ـ في تنفيذ بعض الأهداف بوسائل تدمير تستخدم لأول مرة وتطبيق تجربة غزة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وإخضاع المناطق المدمرة لرقابة المسيرات بهدف منع فرق الإسعاف من الاقتراب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ممن أصبحوا تحت الأنقاض ومعظمهم من المدنيين.
الطريف هنا أن الولايات المتحدة التي تعلن عدم رغبتها في توسيع دائرة الحرب، ترى أنها ستكون ملزمة بدخولها نصرة لإسرائيل في حال أنها وقعت فعلا، لم تفلح في إقناع نتنياهو بالتراجع عن مشروعه، الذي يمتد ما بين التهجير الفلسطيني وتغيير جغرافية وديمغرافية أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين تغيير مشابه في لبنان، والدخول على خط كل من سورية والعراق واليمن وإيران. حيث يستمر في إقرار ما يريد ورفض أي تحفظات للبيت الأبيض بينما يواصل بايدن اللحاق به تنفيذا لصهيونيته التي كشف عنها منذ اليوم الأول لـ” طوفان الأقصى”.
ويبقى السؤال هنا حول المستقبل، وما إذا كانت أحلام نتنياهو قابلة للتحقق، أم أن هياجه وتطرفه سيقضي عليه؟

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