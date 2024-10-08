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تقويم الطوفان

10/8/2024 2:53:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سيُعتمد السابع من اكتوبر تقويما جديدا في فضاء السياسة، فإن العالم بعد هذا التاريخ ليس كما كان قبله، ورغم أن الوقت مبكر للوقوف على ملامح العالم ما بعد الطوفان، لكن بعضها تشكل وبعضها كشف الطوفان عن تشكلها منذ زمنٍ وتحت أعيننا، فقد بات انهيار المنظومة السياسية العربية الرسمية واضحا، بمعنى انهيار موقف عربي موحد، حيث تحولت الدول العربية إلى كيانات منعزلة تتعامل مع المحيط -وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية- بناء على ارتباطاتها الدولية ومصالح وجود أنظمتها، بعيدا عن خطاب وحدة الدم والمصير الذي نشأنا عليه، يستثنى من ذلك موقف الأردن منفردا وعلى نحو متعارض في كثير من الأحيان مع ارتباطاته ومصالحه الاقتصادية والسياسية، وقد دفع وقد يدفع في المستقبل ثمن هذا الموقف المبدئي العروبي الأخلاقي.
كما وبات واضحا أيضا فشل المنظومة الإسلامية، وتهافت خطابها ((الإسلاموي))، وقد تيقن للشاهد المتابع أن هذه ((الأمة الإسلامية)) يفرق بين مذاهبها عداء أعمق بكثير من عدائها المزعوم للحركة الصهيونية ولدولة إسرائيل، وهي منظومة كلامية خطابية ألبست أنظمتها ((الحجاب))، وشغلت الناس وأشغلتهم بخطاب اختلاف المذاهب في الأصول والفروع على حساب تأسيس رؤية حضارية حديثة تنتقل بالناس من حالة ذلك العداء المذهبي إلى حالة بناء أمة ودول متفقة على الأصول ومتعاونة على إعمار الأرض كما يقول خطابها!
يمكننا -وبكل أسف- إعلان انهيار منظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان ومؤسساتها، وتهاون وعجز منظمات المجتمع الدولي التي تحولت إلى منظمات ((إسعاف)) تساهم بصمتها في تدمير الإنسان، ثم ترسل حملات الإغاثة لإنقاذه، وقد عجزت منظمات المجتمع الدولي عن إيصال حتى تلك الحملات لأهل غزة!
كما وانعدمت الحكمة عند جميع الفصائل الفلسطينية، التي فشلت في حالة الحرب كما فشلت في حالة (( السلم)) سابقا في خلق خطاب سياسي فلسطيني موحد يتجاوز حالة التمسك بالتمثيل على حساب التحرير، خطاب قادر على تحويل تنوع رؤاه الأيديولوجية وتحالفاته الدولية المختلفة إلى عامل إثراء ومناورة في المجال العربي والدولي لتحقيق آمال الفلسطيني بالتحرير والانعتاق! لكن بين الركام وجثث الأطفال الذين ماتوا خوفا وجوعا ومرضا قبل أن تمزق القنابل أجسادهم، نهض الشعب الفلسطيني يعلن مقاومته للمشروع الصهيوني بالتمسك بأرضه وتعرية إجرام الصهيوني باستعداد غير مسبوق للتضحية والفداء لفت نظر العالم، وكشف وحشية الصهيوني ومن يدعمه ويمده بالسلاح.
نهض الشعب العربي وخاصة جيل الشباب العربي مقاوما بالصوت والمقاطعة الاقتصادية والاتصال بالعالم، وأعلن فهما عميقا للحركة الصهيونية باعتبارها حركة استعمارية عنصرية أوهمت العرب لعقود بالسلام الكاذب وهي تخطط لقضم الأرض وتهجير السكان.
نهض جيل شباب عالمي، تجاوز المحظورات في مناهضة إسرائيل العنصرية، تظاهر في الجامعات والشوارع، وهذا هو جيل حكام أميركا وأوروبا القادم.
نهضت ومن بين الركام دولة جنوب أفريقيا وتزعمت العالم الحر والقيم الأنسانية، وقادت العالم والمنظمات الدولية لنصرة الحق والعدل وحقوق الإنسان أمام محكمة العدل الدولية.
في عز جبروت دولة جنوب أفريقيا العنصرية ما كنا لنتصور أن يُرفع عنها الغطاء العالمي، وتعزل وتنهار بين ليلة وضحاها ملطخة بتعصبها وعنصريتها، ثم بعد ذلك ينبثق من رمادها دولة حرة تقود اليوم العالم الحر.
وفي عز جبروت إسرائيل الهمجي المدعوم بسياسة الهيمنة الأميركية الاستعمارية ومع كل الألم والحزن والكمد الذي نعيشه ومع كل العناء النفسي الذي يأكل ذواتنا بسبب إحساس العجز وقلة الحيلة، ما يزال -وبالرغم عن كل ذلك- الأمل قائما في جيل شباب فلسطيني عربي عالمي سيصنع مشروعا تحرريا يتجاوز كل المنظومات المنهارة، مشروع عربي إنساني تنويري عالمي، سينشأ جيل سيراكم على المواقف المشرفة للحركة الشعبية العربية والعالمية وعلى تحرك الدول التي تبنت قيادة القانون الدولي والضمير العالمي في جهد تراكمي عربي حضاري إنساني سيحدث الفرق ويخلق نقطة انهيار للمشروع الصهيوني الأميركي، وإن غدا لناظره قريب جنابكم!

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