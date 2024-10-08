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وحدة المتابعة والتنفيذ الرئاسية.. كيف يتحقق الهدف؟

10/8/2024 2:53:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يستأنف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم وغدا جولاته الميدانية التي دشنها منذ تكليفه بمهامه، في رؤية مؤطرة قال إنها ليست للاستعراض الإعلامي، وإنما للاستماع للناس بشكل مباشر والوقوف على احتياجاتهم وملاحظاتهم، بعيدا عن تقليدية انتظار ما يضعه المسؤول على مكتب الرئيس من تقارير وإحصائيات وإستراتيجيات وأرقام.
هكذا يؤمن الرئيس في مفهومه للعمل الميداني، كون الإستراتيجيات والتقارير الصماء، غير كافية لبناء القرارات كما في مناقشة أصحاب الشأن وجاهيا. لكن على الرئيس ألّا يغفل أهمية حتمية تحول الزيارات الميدانية إلى منجز، وفق الإمكانيات والقدرات.
في حديث جانبي مع أحد المقربين من محيط الرئيس، بين أن القرارات المتعلقة بنتائج الزيارات ستتخذ سريعا بهدف طمأنة المواطنين بأن قضاياهم محط اهتمام ومعالجة، وبالتالي المساهمة في تحسين شعور الناس وبناء الثقة بمؤسسات دولتهم. يضيف "هناك اجتماع يعقد صباح كل يوم لوحدة المتابعة والتنفيذ التي أنشئت مؤخرا في رئاسة الوزراء لغاية متابعة تنفيذ سير العمل في الإجراءات المطلوبة خلال الزيارات الميدانية لضمان تحقيق ما التزمت به الحكومة".
هذه الوحدة ستعلن بشكل دوري عن سير العمل في الإجراءات التي التزمت بها الحكومة، وما أنجز منها، حتى يطلع المواطن على ما تحقق إثر التواصل المباشر معه والاستماع لمطالبه، وأن الحكومة ستكون في منتهى الوضوح والشفافية مع الناس فيما إذا كانت قادرة على تحقيق جميع المطالب، أو بعضها، أو أنها غير قادرة على جزء منها.
في متابعة أجرتها "الغد"، فإن زيارة الرئيس إلى مدرسة في غور الصافي نتج عنها فعليا بدء عمليات التأهيل، إلى جانب حل مشكلة مصنعي الخضار والفواكه في المنطقة نفسها. يقول الصديق المقرب من محيط الرئيس إن "النتائج ستعلن تباعا، وإن الزيارات الميدانية لن تنقطع، ولن تقتصر فقط على المؤسسات التي تحتاج إلى إجراءات، بل ستستهدف أيضا مؤسسات أنموذجية لتقديم الشكر لها على جهودها".
هذا ملخص ما يجري في أروقة رئاسة الوزراء بخصوص الزيارات الميدانية للرئيس، التي تسعى إلى تحقيق معادلة التواصل المباشر بشكل يومي، وحل المشاكل بسرعة، وبناء القرارات والسياسات عطفا على نتائج الميدان. لكن يطرح البعض تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على ضمان ديمومة هذا العمل بنفس الوتيرة والحماسة، وهو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء، خصوصا مع انغماسه لاحقا بملفات كبيرة، وبدء جلسات مجلس النواب، وهو أمر متوقع، وسيحول دون تمكن الرئيس من الحفاظ على نفس الوتيرة في الإنجاز الميداني.
هذه تساؤلات مشروعة، والأمل أن يكون الرئيس مختلفا عن غيره في هذا الإطار، ويقاتل من أجل الحفاظ على النهج الذي اختطه لنفسه بعد يوم من تسلمه مهامه، وهذا ما نحتاج إليه كأردنيين، ونقبل به، ونسانده.
وحتى يتم تجاوز أي إرباك في هذا النهج، على باقي الفريق الوزاري أيضا الانغماس الميداني مع الناس، ومؤسسات الدولة، والوقوف على الاحتياجات، وتلبية المطالب، حتى تكتمل صورة العمل ويتحقق الهدف من الزيارات سواء التي ينفذها الرئيس أو أي من وزرائه، ولضمان التخلص من مفهوم الإستراتيجيات والقرارات المبنية على ما يصلنا من ملاحظات إلى ما نراه بأمّ أعيننا، ونقف عليه، كأصحاب قرار كل في قطاعه.

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