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أفول الهلال الإيراني

10/8/2024 2:53:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إيران وريثة الدولة الفارسية، التي وصلت إلى أوسع امتداد لها في عهد كسرى الثاني لتمتد من غرب الهند شرقاً إلى ساحل البحر المتوسط الشرقي وجزء من مصر غرباً وسواحل بحر العرب واليمن جنوباً (في عهد سيف بن ذي يزن). إلا أن هذا التوسع لم يدم طويلاً، حيث بدأ بالانحسار والتراجع على يد الروم (هرقل) والدولة الإسلامية الناشئة.
في العقود الأربعة الأخيرة، استغلت إيران أخطاء الغرب في المنطقة وعدم الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية فأعادت رسم إستراتيجية توسعية في المنطقة منطلقة من جغرافيتها المفتوحة وتحكمها بأحد أهم الممرات البحرية، وعمقها التاريخي والممتد لأكثر من ثلاثة آلاف سنة (كقيام أول دولة فارسية) وديموغرافيا قائمة على التفوق العرقي وغيرها من الأمور. لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بدأت باستخدام أدواتها المختلفة والتي منها استخدام آلية الاختراق الناعم باسم الدين وباستعراض القوة العسكرية (القائمة على الجيش والحرس الثوري والجيش الشعبي)، والأذرع الخارجية الجاهزة للاستخدام المباشر (كحزب الله) إلى أن وصلت في نفوذها إلى معظم مناطق التوسع التي وصلت اليها دولة كسرى تقريبا (العراق، سورية، لبنان، اليمن، وتنظيمات في افغانستان وباكستان وغيرها).
إن نفوذ إيران التوسعي وصل ذروته خلال العقد الماضي مشكلا هلالا إيرانيا بامتياز، خالقا بيئة فوضوية في دول نفوذه، مما فرض واقعاً امنياً وسياسيا واقتصاديا جديداً في دول المنطقة، لا بل مهددا أمن واستقرار بعض منها.
وهو الخطر كان الذي سبق للأردن أن استشعره قبل غيره ويعود الفضل في ذلك لحكمة وللنظرة المستقبلية الثاقبة للقيادة الهاشمية وهو الذي حذر من خطره مبكراً وقبل اكتمال نشوئه ليصبح هلالا مكتملا وممتداً عبر العراق وسورية وصولاً إلى لبنان.
خلال العقد الماضي، سعت إيران وبقوة لاستكمال برنامجها النووي، مستغلة تراجع الدور الأميركي إلى حد ما في المنطقة وتقاربها مع روسيا، والتي وجدتها حليفا لها في صراعها مع الغرب، يضاف إلى ذلك عدم رغبة دول المنطقة في الدخول في صراعات معها، مما جعلها تتحكم وبقوة في السياسة الداخلية اللبنانية والعراقية والسورية وبعلاقات هذه الدول الاقتصادية والسياسة الخارجية لها.
إن الصراعات والتناقضات المختلفة في دول النفوذ الإيراني، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه سيطول أمدها إلى أن تضعف إحدى دول أو مجموعات الصراع فيها للفوز بالزعامة فيها.
لقد انتبهت الدول العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة لخطر هذا النفوذ، وخاصة بعد التدخل الروسي العسكري وأذرع إيران في سورية، فبادرت للعمل على انشاء قواعد عسكرية في الأراضي السورية قاطعة بذلك الهلال إلى جزأين ومهددة التحالف الروسي الإيراني في سورية (على الرغم من عدم قناعة روسيا بمثل هذا التحالف في سورية بالذات لتهديده مصالحها).
إن الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، وخاصة خلال الحرب على غزة لتدمير حماس والتي اعتبرت أحد حلفاء إيران في المنطقة، الأمر الذي أدى لتدمير غزة شبه الكامل، وتقويض قدرة حماس العسكرية (إلا أن حماس ستبقى موجودة كفكرة وعلى الأغلب كحزب سياسي) دفع إيران بالابتعاد عن هذا الصراع مبررة بأن الصراع يجب أن يكون عربيا إسرائيليا (متناسية أن دخولها للمنطقة وتزعم محور المقاومة كان لتحرير فلسطين بجيش القدس ومليشياتها العسكرية) واكتفت بالاشتباكات الجانبية مع إسرائيل والتي ينفذها ذراعها الرئيس في لبنان، وذراعها الحوثي في اليمن.
إيران التي تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية داخلية، كنتيجة للحصار المفروض عليها منذ فترة طويلة، وبعد الضربات القاسية التي تلاقها حزب الله واكتشافها لمدى الاختراق لجسم الدولة لديها ولأذرعها، بدأت تتيقن من أن نفوذها في المنطقة مهدد وأن صعودها آخذ بالانحسار لا محالة، وأن هناك إعادة ترتيب لمستقبل المنطقة يعتمد على كيفية تعامل القوى الكبرى مع التحديات المعقدة التي تعيشها، وعلى قدرة دولها على استيعاب التجاذبات الدولية والتي أوجدت خريطة جديدة سيتم تنفيذها اجلاً ام عاجلاً وبالطرق المناسبة لذلك.
وعليه، فقد وجدت إيران نفسها على خط المواجهة المباشرة، وهي التي تعلم بأنه من المستحيل الحاق هزيمة بإسرائيل وتحالفاتها في ظل الظرف العالمي الحالي. وبالتالي أعادت حساباتها لكي لا تنزلق إلى الهاوية، وسارعت للعمل وفق حسابات معقدة للخروج بأقل الخسائر، فابتعدت عن حماس واكتفت بالدعم المعنوي لها، وتخلت عن حزب الله وهو في أمس الحاجة لها وخاصة بعد أن فقد قياداته، كما من المتوقع أن تتخلى أيضاً عن الحوثيين، ومن غير المستبعد أن تتخلى أيضاً عن نفوذها في سورية (وهي الدولة التي تعيش في الظروف الأكثر تعقيداً، وقابعة اليوم في حالة صمت شبه كامل، وهي الراغبة أيضا في التخلص من كافة أشكال الوجود الخارجي على أراضيها وبما فيها الإيراني، وإيران تعلم ذلك) للمحفاظة على أقل قدر من النفوذ (في العراق ان استطاعت ذلك) الذي حققته خلال العقود الماضية على المستويين الإقليمي والدولي في ظل التطورات المتسارعة.
إيران تعلم بأن دول نفوذها ستبقى دولا شبه معطلة لوجود الميليشيات التابعة لها ولفترة من الزمن (حتى ولو تم سحقها عسكرياً) وذلك لعدم القدرة على الخلاص من تلك الميليشيات على أرض الواقع بسهولة.
كما أن إيران تعلم بأن القرار الدولي متخذ بإعادة ترتيب المنطقة، وبالتالي فهي تسعى للمحافظة على جود أذرعها لأطول مدة زمنية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية ومحاولة فك العزلة الدولية عنها والمحافظة على بنيتها العسكرية والتحتية والسماح لها بالتوسع شرقاً في باكستان وافغانستان بعد ان تم قطع الطريق عليها في دول آسيا الوسطى كاذربيجان مثلاً.
ام نحن في الأردن صاحب الموقع الجيوسياسي والإستراتيجي المميز، والذي يبحر قاربنا منذ أكثر من قرن من الزمن وما يزال في بحر الشرق الاوسط عالي الأمواج يقوده الهاشميون وتحرسه القوات المسلحة، وعلى الرغم من الازمات المتلاحقة ومحاولة اختراقة من أكثر من دولة من دول الإقليم المتنافسة على الزعامة، ولأكثر من مرة وبعدة طرق بهدف زعزعة استقراره وأمنه سيبقى الدولة القوية القادرة على إدارة الازمات الجيوسياسية بتكاتف وتماسك ابنائه وتناغمهم مع قيادته الهاشمية، وهي الساعية لإيجاد حل سلمي لجذور الازمة الرئيسية في الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية.

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