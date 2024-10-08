الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق منزل في إربد



وتمكنت الكوادر المدربة والمتخصصة من إجراء عملية CPR ناجحة لـ3 أشقاء من العائلة بعد أن فقدوا العلامات الحيوية للحظات قبل وصول أطقم الإسعاف.



وبين رئيس مركز دفاع مدني المدينة الصناعية المقدم طلال الطاهات في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وفور تلقي بلاغ ظهر يوم أمس الاثنين حول تعرض أحد المنازل في منطقة بيت رأس /محافظة اربد للحريق، تحركت جميع كوادر الإطفاء والإنقاذ والإسعاف للموقع.



وأشار إلى أنه وحال الوصول للموقع تبين أن الحريق كان في الطابق الرابع ومتشعب داخل غرف المنزل الذي ضم عائلة بجميع افرادها والذين فروا الى نوافذ المنزل مع تصاعد الأدخنة بشكل كثيف.



وأوضح أن فرق الإطفاء بالتعاون مع فرق الإنقاذ تمكنوا من دخول المنزل وإخلاء العائلة باستخدام (كتات) مقاومة للحريق وتزويدهم بالأوكسجين.



وأشار إلى أن أفراد الأسرة وهم تسعة أشخاص (6) منهم كانوا حالة متوسطة، بينما عانى 3 أشقاء من فقدان وعي وتوقف بعمل القلب والجهاز التنفسي وتتراوح أعمارهم ما بين شهر ونصف وحتى أربع سنوات، قدمت لهم الفرق إسعافات أولية وعملية إنعاش قلبي رئوي داخل سيارة الإسعاف.



من جانبهما قالت المسعفتان الوكيل إسراء بني هاني و الرقيب لميس ملكاوي واللواتي شاركن في عملية الإسعاف انه وحال استلام الثلاث أطفال كانوا فاقدين للنبض والتنفس بسبب استنشاق الأدخنة وعلى إثر ذلك قدم الفريق المسعف جهودا كبيرة ساعدتهم على استعادة العلامات الحيوية من نبض وتنفس قبل وصولهم لقسم طوارئ مستشفى اليرموك.



كما تحدث جد الأطفال معرباً عن شكره لجميع كوادر الدفاع المدني على الجهود العظيمة التي بذلت وسرعة الاستجابة والاحترافية بالتعامل مع الموقف لإنقاذ جميع إفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال الثلاث منوهاً إلى أن جميع أفراد الأسرة بصحة جيدة ما عدا طفل واحد ما زال يخضع للمراقبة الطبية الحثيثة.





