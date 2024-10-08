الوحدة يعود بعد الراحة

(MENAFN
- Al Watan)
استأنف الوحدة تدريباته بعد الراحة التي منحها المدرب الألماني، جوزيف زينباور للاعبيه، عقب مواجهة الفيحاء الخميس الماضي، لمدة 4 أيام، وأخضع زينباور لاعبيه لتدريبات لياقية مكثفة، لرغبته في رفع المعدل اللياقي.
وعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال الجولات الست الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين، مطالبًا بالتركيز خلال التدريبات الحالية لتصحيح مسار فرسان مكة.
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