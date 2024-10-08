Netcracker تساعد Nuuday على تحقيق إنجاز كبير في رحلة تحول أعمالها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Netcracker technology
، أن تنفيذ المشغل الدنماركي الرائد Nuuday لمجموعة أنظمة دعم الأعمال/أنظمة دعم العمليات من Netcracker -بما في ذلك الخدمات المدارة- يدعم الآن جميع عملاء الهاتف المحمول من الشركات إلى المستهلكين بعد إكمال هذه المرحلة من برنامج التحول الرقمي واسع النطاق بنجاح.
يتضمن النشر المجموعة الكاملة من Netcracker Digital BSS وOSS ، بما في ذلك مشاركة العملاء، ومنصة السحابة، والذكاء الاصطناعي والتحليلات، والتكامل وإدارة واجهة برمجة التطبيقات والخدمات المهنية ، بما في ذلك تسليم البرنامج من البداية إلى النهاية، وتكامل النظام والدعم والخدمات المدارة. ويشهد عملاء Nuuday المتنقلون عددًا من التحسينات الرئيسية، بما في ذلك القنوات الرقمية الأكثر بساطة وبديهية وتجربة متجر محسنة بشكل كبير، في حين يستفيد المشغل من توفير الخدمة بشكل أكثر انسيابية وإدارة الطلبات وإدارة الإيرادات والوفاء بها.
قالت Monika Gullin، مديرة التكنولوجيا ونائبة الرئيس التنفيذي في Nuuday: "لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة مع انطلاق هذه المرحلة الحرجة من برنامج التحول الرقمي الأوسع نطاقًا مع Netcracker". "من خلال الانتقال من الأنظمة القديمة والعمليات اليدوية وعدم وجود رؤية شاملة لعملائنا إلى حزمة BSS/OSS من Netcracker، تمكنّا من تحسين تجربة العملاء بشكل كبير من خلال استخدام القنوات الرقمية، والوصول إلى السوق بشكل أسرع بكثير مع العروض الجديدة وخفض التكاليف الإجمالية لدينا".
قال Benedetto Spaziani، المدير العام في Netcracker: "تفتخر شركة Netcracker بكونها شريك التحول التجاري المفضل للتحول واسع النطاق لشركة Nuuday عبر جميع خطوط الأعمال". "مع نجاح عملية النشر المباشر لمستهلكي الهواتف المحمولة في Nuuday والتي تجري على قدم وساق وتظهر نتائج رئيسية، نتطلع إلى استمرار شراكتنا لتحقيق أهداف المشروع المستقبلية".
حول Netcracker Technology
تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. إن حلولنا المبتكرة وخدماتنا ذات القيمة وسجلنا المتواصل في التسليم مكن عملاءنا من النمو والنجاح لأكثر من ثلاثة عقود. مع أحدث التطورات التكنولوجية في المجالات الرئيسية بما في ذلك تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعات الرأسية، فإننا نساعد مزودي الخدمة على تحقيق أهداف التحول الخاصة بهم وتطوير شركات الاتصالات الخاصة بهم إلى شركات التكنولوجيا وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .
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