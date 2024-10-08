Netcracker تساعد Nuuday على تحقيق إنجاز كبير في رحلة تحول أعمالها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Netcracker ، أن تنفيذ المشغل الدنماركي الرائد Nuuday لمجموعة أنظمة دعم الأعمال/أنظمة دعم العمليات من Netcracker -بما في ذلك الخدمات المدارة- يدعم الآن جميع عملاء الهاتف المحمول من الشركات إلى المستهلكين بعد إكمال هذه المرحلة من برنامج التحول الرقمي واسع النطاق بنجاح.

يتضمن النشر المجموعة الكاملة من Netcracker Digital BSS وOSS ، بما في ذلك مشاركة العملاء، ومنصة السحابة، والذكاء الاصطناعي والتحليلات، والتكامل وإدارة واجهة برمجة التطبيقات والخدمات المهنية ، بما في ذلك تسليم البرنامج من البداية إلى النهاية، وتكامل النظام والدعم والخدمات المدارة. ويشهد عملاء Nuuday المتنقلون عددًا من التحسينات الرئيسية، بما في ذلك القنوات الرقمية الأكثر بساطة وبديهية وتجربة متجر محسنة بشكل كبير، في حين يستفيد المشغل من توفير الخدمة بشكل أكثر انسيابية وإدارة الطلبات وإدارة الإيرادات والوفاء بها.

قالت Monika Gullin، مديرة التكنولوجيا ونائبة الرئيس التنفيذي في Nuuday: "لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة مع انطلاق هذه المرحلة الحرجة من برنامج التحول الرقمي الأوسع نطاقًا مع Netcracker". "من خلال الانتقال من الأنظمة القديمة والعمليات اليدوية وعدم وجود رؤية شاملة لعملائنا إلى حزمة BSS/OSS من Netcracker، تمكنّا من تحسين تجربة العملاء بشكل كبير من خلال استخدام القنوات الرقمية، والوصول إلى السوق بشكل أسرع بكثير مع العروض الجديدة وخفض التكاليف الإجمالية لدينا".

قال Benedetto Spaziani، المدير العام في Netcracker: "تفتخر شركة Netcracker بكونها شريك التحول التجاري المفضل للتحول واسع النطاق لشركة Nuuday عبر جميع خطوط الأعمال". "مع نجاح عملية النشر المباشر لمستهلكي الهواتف المحمولة في Nuuday والتي تجري على قدم وساق وتظهر نتائج رئيسية، نتطلع إلى استمرار شراكتنا لتحقيق أهداف المشروع المستقبلية".

حول Netcracker Technology

تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في الاقتصاد الرقمي. إن حلولنا المبتكرة وخدماتنا ذات القيمة وسجلنا المتواصل في التسليم مكن عملاءنا من النمو والنجاح لأكثر من ثلاثة عقود. مع أحدث التطورات التكنولوجية في المجالات الرئيسية بما في ذلك تحقيق الدخل من تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعات الرأسية، فإننا نساعد مزودي الخدمة على تحقيق أهداف التحول الخاصة بهم وتطوير شركات الاتصالات الخاصة بهم إلى شركات التكنولوجيا وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

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