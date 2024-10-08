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المُعلّمُ .. بين إعمار الوطن و بناء الإنسان

10/8/2024 2:46:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ( قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا
كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ
الَّذي يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا).
بهذه الأبيات الرائعة لأحمد شوقي نستهل حديثنا الذي أصبح رمزًا خالدًا ليصف قدر المُعلّمُ عبر الأجيال. فعندما كانت مهنة التعليم من أكثر المهن انتشارًا وأكثرها طلبًا ، استطاع النخبة من المعلمين المتميزين أن يوجدوا الفرق في حياة تلاميذهم لتتمثل قيم الإخلاص ، التقدير ،العطاء ، التميز و الإبداع في نفوسهم خلال رحلة العمر المجيد ، ليصبح تقدم أحدهم في الحياة ثمرة جهود غُرست من الماضي ، ليبقى بهم الحاضر مضيئًا ، و المستقبل شعلة أمل تنير لهم الطرقات ، وتزيح عنهم ظلمات الجهل والضلال.
ليس " المُعلّمُ" فقط من اعتلى منصة التدريس في المدارس والجامعات وقام بتخريج الدفعات، بل المعلم تجده في مواقف مختلفة و أماكن أخرى في مدرسة الحياة ، والتي قد يتمثل في أحد أفراد أسرتك ، أو في إمام مسجد ، أو في صديق مخلص ، وقد تجد ضالتك من مريض طريح الفراش بالمستشفيات ، ليستنير العقل ، و تستشرق النفس بالعزيمة و الاصرار ، لتنطلق عبر مضمار الحياة و تحقق الحلم الذي تريد... وغيرها الكثير والكثير.
بالعطاء " اللامحدود " يستطيع "المُعلّمُ" أن يغرس كل ما هو سامٍ وفريد في أحدهم ، وأن يقدم المزيد من أجل تحقيق التطلعات المشتركة بينهم من أجل استمرار التقدم ، التميز و النجاح ، وأن يعمل بشغف المحبين المخلصين لتمكين أبناء الوطن ، و تنمية المجتمع وتربية الأجيال القادمة على أسس علمية سليمة ومتكاملة في مختلف مجالات الحياة، لتُترجم رسالتهم الخالصة إلى العالم و التي تضمنت مبادئ الأخلاق الكريمة والإنسانية النبيلة لإعمار الوطن ولا يتأتى ذلك إلا من خلال بناء الانسان من الداخل.

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