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عهد المجتمع ..صوت الثناء

10/8/2024 2:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏من بين أنواع المجامع ضجة ، يحلّق بنا صوت قرمزي حسن الصوت عذب السجايا ، يثبت في الأفق أنه لا صوت يعلو صوته ؛ فبحسن الصنيع يرتقي بهمته الجميع ، وينال التقدير سمواً وجزالة، هذا هو صوت المعلم الذي نال تقدير الجميع لأنه غرس نبتاً أثمر بعناية ، وصنع للأحلام قاعدة "بجهود الأبناء يستمر البناء " ، ورسّخ للقيم منهجاً لايمحى كتابه ، ونظم للأحلام طريقاً جديداً ينافس به الطلاب على مستوى العالم ، وغرس بحب الانتماء للوطن قبلة تيمم بحبّه ونهضته القلوب من كل الجهات الأربع .
فبدأ عهدا جديدا للتعليم ، وسعى لتطوير ذاته والتزوّد باستحداث أدواته باستخدام وسائل وتقنيات ترسم مستقبلاً فريداً ، وقرّب أواصر الصلات بالتشارك مع المجتمع (الأسرة) ، بما يصون هوية الطالب التي تنحو منحى الأصالة والولاء والانتماء ، والانطلاق للمستقبل بشخصية لا تعرف للتردد والمستحيل قاموساً .
فإذا اتحدت أصوات المجتمع بمنح التقدير لمؤسس قاعدة التعلم فقد ألبسوه تاج المكرمات ، وحظي بذاك عرش الرُّقي ؛ فبالمجتمع نال المعلم عهدا جديدا نحو الثناء ، عهد متين الأواصر قوي الصلة اعترافاً بفضل المعلم وامتناناً بدوره في الحياة فكان يوم 5 أكتوبر شاهدا على تجديد العهد بمجدٍ جديد ، وقمة صنعتها قادة عظماء قدَّموا قلوبهم في كفوفهم ، ونسجوا من محاسنهم تيجان مجد ، وألبسوا طلابهم ثياب الفخر لمستقبل الاعتزاز بالوطنية ، وخوض الصعاب باكتساب المهارات المهنية لاستشراف عالم التميز والابتكار ..
فكلّ حرف شاهد بالفضل قاصر ، وكلّ نور من سناهم طاقة حبّ نحو التقدم للأمام ، وكل تزكية بفتيل شمعٍ لاينطفئ حروفها منقوشة في الأذهان ، وكل عام يحتفل بالفعل سيف فخر في المحافل وافٍ ، وكل قلب ينبض بحبهم تكسوه أغصان الوفاء ،وكل شاهد على تقدمهم في مقدمة الصفوف نحو البناء والتنمية صوت ثناء آسر ..
شكراً جزيلاً مديداً عظيماً بحجم العطاء لسدنة الحروف ، وصوت مجتمع معترف بأسمى آيات الثناء لما يكابده المعلم من عطاء لا يعرف إلا الوقوف ، شكراً لمن شعَّ في العقول نور السناء ، وتجاسر بالأحلام ثقة الوصول نحو السماء ، شكراً لإكسير العقول النابض بالمعرفة الفذَّة ، شكراً بلا مدد ولا عدد لحامل الود في قلوب الورد .

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