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مؤتمر سعودي يبحث تأثيرات السمنة وأعبائها الصحية والاقتصادية

10/8/2024 2:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم الجمعية السعودية لدراسة السمنة بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للسكري "مؤتمر السمنة السعودي" في دورته السادسة..
ويعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار (السمنة والصحة العامة)..
يعقد المؤتمر يومي الجمعة والسبت القادمين بفندق الرياض إنتركونتيننتال بدءاً من التاسعة صباحاً وحتى مغرب اليوم نفسه..
وأوضح رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الشيخ
أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على السمنة بوصفها مرضاً، واستكشاف العبء الصحي الناتج عنها ومضاعفات ذلك..
كما يهدف المؤتمر إلى طرح إستراتيجيات فعالة لإدارة مرض السمنة والوقاية منه بما يحقق جودة حياة المواطنين والسكان في المملكة التي تُعد أحد برامج رؤية 2030..
وأضاف البروفيسور عبدالرحمن الشيخ أن المؤتمر يتضمن عقد عدد من المحاضرات وورش العمل المتخصصة يقدمها خبراء من داخل المملكة وخارجها.

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