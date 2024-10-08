مؤتمر سعودي يبحث تأثيرات السمنة وأعبائها الصحية والاقتصادية

(MENAFN
- Al Watan)
تنظم الجمعية السعودية لدراسة السمنة بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للسكري "مؤتمر السمنة السعودي" في دورته السادسة..
ويعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار (السمنة والصحة العامة)..
يعقد المؤتمر يومي الجمعة والسبت القادمين بفندق الرياض إنتركونتيننتال بدءاً من التاسعة صباحاً وحتى مغرب اليوم نفسه..
وأوضح رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الشيخ
أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على السمنة بوصفها مرضاً، واستكشاف العبء الصحي الناتج عنها ومضاعفات ذلك..
كما يهدف المؤتمر إلى طرح إستراتيجيات فعالة لإدارة مرض السمنة والوقاية منه بما يحقق جودة حياة المواطنين والسكان في المملكة التي تُعد أحد برامج رؤية 2030..
وأضاف البروفيسور عبدالرحمن الشيخ أن المؤتمر يتضمن عقد عدد من المحاضرات وورش العمل المتخصصة يقدمها خبراء من داخل المملكة وخارجها.
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