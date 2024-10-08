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اليوم العالمي للدسلكسيا يشهد إطلاق أول مبادرة للتعايش مع المرض وتمكين الأفراد ذوي إعاقات التعلم

10/8/2024 2:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد اليوم العالمي للدسلكسيا الذي يصادف الـ 8 من أكتوبر كل عام؛ إطلاق أول مبادرة للتعايش مع مرض الدسلكسيا وتمكين الأفراد ذوي إعاقات التعلم؛ والتي تشمل تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات؛ مما يسهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة الأفراد الذين يعانون من إعاقات التعلم؛ عبر تقديم الأدوات والخبرات التعليمية والنفسية والاجتماعية لهم ولأسرهم. وتركز المبادرة على تعزيز الفهم والتقبل لمريض الدسلكسيا "إعاقات التعلم" في المجتمع، وتوفير البرامج التعليمية والتمكين للأفراد الذين يعانون من هذه الإعاقة لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم وتحقيق مستقبل موفق لهم؛ باكتشاف إمكاناتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم والسعي لتوظيفها في الخروج بنتائج ملموسة وواقع مستدام؛ إضافة إلى أن العمل الاستباقي جارٍ لجمع الموارد والمعلومات اللازمة للأسر والمعلمين والأطباء والباحثين لمساعدتهم في فهم وتمكين الأفراد ذوي إعاقات التعلم بشكل أفضل، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع وتطوير مهاراتهم ومواهبهم. وأوضح المشرف على مبادرة "الدسلكسيا" محمد باحارث؛ أن هذه المبادرة تعمل لبناء بيئة شاملة ومتفاهمة، وتعزيز الوعي المجتمعي حول إعاقات التعلم؛ مشيرًا إلى أن 70% من أهم الاختراعات في التاريخ كانت نتاج مصابين بالدسلكسيا؛ حيث يظهر في هذا الصدد المخترع اينشتاين، وبيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وستيف جوبز الذي أمتعنا بالآيفون والآيباد الذي يحمله أكثر من مليار شخص، والعالم نيكولا تيسلا؛ الذي تستخدم نظرياته في الراديو والإشارات اللاسلكية، واختراعاته مثل المصباح والمولد الكهربائي، التي يستخدمها المليارات من البشر، والعالم آلبرت آينشتاين مخترع القنبلة النووية وصاحب النظرية النسبية؛ ممن هم أمثلة بارزة على العقلية المبدعة لمصابي هذا المرض. وأضاف أن مرضى "الدسلكسيا" يواجهون تحديات كبيرة؛ لأنها تتعلق بإعاقة التعلم؛ فهي تؤثر على القدرة على القراءة والكتابة والتعلم بفعالية؛ ويعود السبب وراءها إلى خلل في الخلايا الممغنطة "Magnocells" المسؤولة عن نقل المعلومات بين العين والدماغ؛ والتي تكون أقل تنظيمًا وأصغر حجمًا عند المصابين مقارنةً بالأشخاص العاديين؛ مما يؤدي إلى انتقال وتردد خاطِئَيْن للمعلومة المقروءة، وينتج عنه رسالة مشوشة تصل إلى الدماغ وتصبح صعبة التحليل.
وبين باحارث أن دراسة "الدسلكسيا" تنسب إلى علم الأعصاب؛ حيث تم اكتشاف الجين المسؤول عن هذه الإعاقة؛ من قبل العالمين "لوبيك" والعالم "ماربورج" من الجمعية الوطنية لأبحاث الجينات في جامعة بون الألمانية، وأكدا أن الجين المُسبب لهذا الخلل يسمى "DCDC2" باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي "Magnetic Resonance" أظهرت الأبحاث خللًا في النشاط الدماغي لدى المصابين بـ "الدسلكسيا"؛ وخاصةً في أجزاء الدماغ الأيسر المسؤولة عن تحليل اللغة والإشارات العصبية البصرية.
وأضاف أن الأشخاص المصابين بـ "الدسلكسيا" يمتلكون معدل ذكاء طبيعي وفوق الطبيعي وعادةً ما تكون لديهم قدرات بصرية طبيعية؛ مفيدًا أنه يمكن أن ينجح العديد من الأطفال المصابين بالمرض في المدرسة من خلال حضور دروس إضافية أو برامج تعليم متخصصة؛ حيث يلعب الدعم العاطفي دورًا هامًا في العلاج، إلى جانب أن التقييم والتدخل المبكر يؤديان إلى أفضل النتائج؛ وفي بعض الأحيان؛ لا يتم تشخيص "الدسلكسيا" ، ولا يتم التعرف عليها حتى سن البلوغ، كما أن الأطفال الذين يعانون من خلل القراءة يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط "ADHD" والعكس صحيح، ويمكن أن يزيد اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط من صعوبة مواصلة الانتباه ويسبب فرط الحركة والسلوك المتهور؛ مما يجعل علاج خلل القراءة أكثر تحديًا.
وقال: يمكن أن يتم تشخيص "الدسلكسيا" عبر طبيب المخ والأعصاب أو طبيب النفسية كخطوة أولى، والخطوة الثانية يكون التقرير الطبي من الجهات المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الضغط على خدمة تقييم إعاقة، وفي الخطوة الثالثة يتم الحصول على مشهد إعاقة، ويحصل بعد خدمات تقييم الإعاقة للمصاب على وثيقة حكومية تعطيه كافة حقوقه النظامية.
وأوضح مختصو المخ والأعصاب أن أعراض مرض "الدسلكسيا" كحالة تؤثر على قدرة الفرد على القراءة والكتابة وتعلم اللغة؛ تتمثل في رقص الحروف أو اختفائها وهو العرض الأكثر شهرة؛ حيث تظهر الحروف وكأنها ترقص أو تختفي أو تظهر بشكل ناقص، مما يجعل من الصعب فهم النص المكتوب بسبب اختلال كهربائي بين فصين المخ، واختلال التوازن الجسدي يجد المصاب صعوبة في تحقيق التوازن الجسدي التام، وقد يستطيع المشي، ولكن يواجه صعوبة في ممارسة الألعاب الرياضية المتخصصة مثل كرة القدم إلا بعد تدريبات شاقة. كما يشعر المصاب باضطراب الإحساس بالزمان والصعوبة في تقدير الوقت بدقة، فلا يعرف الفرق بين 5 دقائق أو 15 دقيقة؛ ولكن يمكن تحسين ذلك مع التمارين الذهنية، واختلال معرفة المكان يعاني المصاب من صعوبة في معرفة الاتجاهات بشكل طبيعي، وقد يصعب عليه إيجاد منزله دون عوامل مساعدة كتطبيقات الخرائط في الأجهزة المحمولة، والصعوبات في الحساب والأرقام حيث يواجه المصاب صعوبة بالغة في الحساب والأرقام بسبب اعتماد الفص الأيمن من المخ على الإبداع وضعف نقل المعلومات إلى الفص الأيسر المسؤول عن المنطق والحساب. وتضاف إلى أعراض "الدسلكسيا" تشتت وصعوبة التركيز يعاني المصاب من التشتت بسبب سرعة عرض الأفكار في الفص الأيمن؛ مما يجعل من الصعب عليه تذكر أول فكرة طرأت على ذهنه، الصعوبة في التعبير يجد المصاب صعوبة في الوصول إلى الكلمات المناسبة -رغم معرفته بها- بسبب وجودها في الفص الأيسر من المخ، والمنطق المغاير يعاني المصاب من صعوبة في استخدام الفص الأيسر بشكل كامل؛ مما يجعل له منطق ومفاهيم مختلفة عن الأشخاص العاديين، ويتميز بحلول إبداعية وغير تقليدية. ويعاني المصاب بالتلعثم في الكلمات والألفاظ المعقدة يواجه المصاب صعوبة في نطق الكلمات المعقدة بشكل صحيح؛ بسبب عدم وصول الكلمة من الفص الأيسر إلى اللسان بالشكل السليم، واستخدام الكنية أو عبارات أخرى لتسمية الأشياء فتسهل على المصاب تذكر الأشياء باستخدام كنى أو عبارات أخرى بدلًا عن تسميتها بأسمائها الأساسية، وصعوبة في الكتابة والهجاء يجد المصاب صعوبة في كتابة الكلمات بشكل صحيح، حيث يراها كصور بدلًا من نصوص مكتوبة، مما يؤدي إلى أخطاء في الكتابة، إلى جانب أن المصاب بـ "الدسلكسيا" يواجه سرحانًا في الخيال يتميز المصاب بخيال وإبداع مرتفعين مما يؤدي أحيانًا إلى السرحان وأحلام اليقظة والابتعاد عن الواقع، وقدرات تحليلية متقدمة ومختلفة يعتمد المصاب على الفص الأيمن، مما يجعله يطور روابط عصبية جديدة ويتميز بقدرات تحليلية متقدمة وغير تقليدية؛ مما يجعله قادرًا على الربط بين المعلومات والبيانات بشكل فريد. يذكر أن الدكتور أدولف كوسمان من ألمانيا؛ سجل في عام 1872م أول حالة للدسلكسيا، أطلق عليها "اختفاء الكلمات"؛ والتي تم خلالها حصرها بأنها مشكلة أو تشوهات أو نقص في الفص الأيسر من المخ، مما يعد البداية العلمية لفهم الدسلكسيا كظاهرة طبية.

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