شراكة استراتيجية بين JAZO PR وgetty Imagesالعالمية

(MENAFN
- Al Watan)
تشهد صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية ازدهارًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل رؤية المملكة 2030 التي تنظر إلى الترفيه كأداة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة. هذه الرؤية الطموحة ساهمت في ظهور العديد من الفعاليات العالمية والأحداث الثقافية التي وضعت المملكة على الخريطة العالمية للترفيه. الشركة السعودية Jazo PR والتي تم افتتاح مقرها الاول في الرياض تسعى لتكون حلقة الوصل بين الفضاء الإبداعي والإعلام، مما يجعلها الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الشراكة. وبالتعاون مع Getty Images(المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمزGETY) والتي تمتلك أرشيفًا ضخمًا من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس الأحداث العالمية، ستعمل Jazo PR على تسليط الضوء على الفعاليات الفنية والثقافية القوية التي تُقام في المملكة من خلال التعاون مع المصورين المحليين لإنشاء محتوى ترفيهي سعودي ذو جودة عالية.
عملت Jazo PR وGetty Images لسنوات عديدة على خدمة احتياجات العلامات التجارية الكبرى والمواهب، وعرضها في أفضل حالاتها من خلال الصور والفيديوهات الرائعة التي تم التقاطها في أحداث عالمية مثل مهرجان كان السينمائي ومهرجان البندقية السينمائي.
ومن خلال هذه الشراكة مع Getty Images، ستتمكن Jazo PR من تقديم محتوى مرئي مبتكر وجذاب يُظهر سحر وجمال المشهد الترفيهي السعودي والذي سيتيح للجمهور العالمي فرصة التعرف على الثقافة والفنون السعودية بطريقة ممتعة وتفاعلية.
علق لوران بوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Jazo PR على هذه الشراكة قائلاً: "يشرفني أن تتعاون Getty Images معنا لجلب خبرتها الفريدة وإبداعها في مجال الإنتاج الترفيهي وخدمات المحتوى إلى المملكة العربية السعودية حيث ستعمل هذه الشراكة على خلق وعي عالمي حول صناعة الترفيه المزدهرة في المملكة العربية السعودية، وإظهار أفضل المواهب والثقافة السعودية للعالم بينما تحقق البلاد رؤيتها لعام 2030".
واضافت ليزا ماري راي، مديرة الترفيه الأولى في Getty Images قائلةً: "نحن فخورون بالشراكة مع Jazo PR لجلب خبرتنا في المحتوى المرئي إلى المملكة العربية السعودية وعرض صناعة الترفيه في البلاد للعالم، حيث ان العملاء مثل مسؤولو الدعاية والعلامات التجارية ومنظمو المهرجانات، يثقون بنا لالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة لمواهبهم وأحداثهم، والتي نوزعها على المؤسسات الإعلامية حول العالم في الوقت الفعلي تقريبًا. نحن متحمسون لجلب هذه القدرات إلى المملكة العربية السعودية والعمل مع المصوّرين المحليين ومصوّري الفيديو الذين يلتقطون بالفعل مجموعة متزايدة من الأحداث البارزة في المملكة".
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