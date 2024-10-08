شراكة استراتيجية بين JAZO PR وgetty Imagesالعالمية

MENAFN - Al Watan) تشهد صناعة الترفيه في المملكة العربية السعودية ازدهارًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل رؤية المملكة 2030 التي تنظر إلى الترفيه كأداة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة. هذه الرؤية الطموحة ساهمت في ظهور العديد من الفعاليات العالمية والأحداث الثقافية التي وضعت المملكة على الخريطة العالمية للترفيه. الشركة السعودية Jazo PR والتي تم افتتاح مقرها الاول في الرياض تسعى لتكون حلقة الوصل بين الفضاء الإبداعي والإعلام، مما يجعلها الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الشراكة. وبالتعاون مع Getty Images(المدرجة في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمزGETY) والتي تمتلك أرشيفًا ضخمًا من الصور ومقاطع الفيديو التي تعكس الأحداث العالمية، ستعمل Jazo PR على تسليط الضوء على الفعاليات الفنية والثقافية القوية التي تُقام في المملكة من خلال التعاون مع المصورين المحليين لإنشاء محتوى ترفيهي سعودي ذو جودة عالية.

عملت Jazo PR وGetty Images لسنوات عديدة على خدمة احتياجات العلامات التجارية الكبرى والمواهب، وعرضها في أفضل حالاتها من خلال الصور والفيديوهات الرائعة التي تم التقاطها في أحداث عالمية مثل مهرجان كان السينمائي ومهرجان البندقية السينمائي.

ومن خلال هذه الشراكة مع Getty Images، ستتمكن Jazo PR من تقديم محتوى مرئي مبتكر وجذاب يُظهر سحر وجمال المشهد الترفيهي السعودي والذي سيتيح للجمهور العالمي فرصة التعرف على الثقافة والفنون السعودية بطريقة ممتعة وتفاعلية.

علق لوران بوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Jazo PR على هذه الشراكة قائلاً: "يشرفني أن تتعاون Getty Images معنا لجلب خبرتها الفريدة وإبداعها في مجال الإنتاج الترفيهي وخدمات المحتوى إلى المملكة العربية السعودية حيث ستعمل هذه الشراكة على خلق وعي عالمي حول صناعة الترفيه المزدهرة في المملكة العربية السعودية، وإظهار أفضل المواهب والثقافة السعودية للعالم بينما تحقق البلاد رؤيتها لعام 2030".

واضافت ليزا ماري راي، مديرة الترفيه الأولى في Getty Images قائلةً: "نحن فخورون بالشراكة مع Jazo PR لجلب خبرتنا في المحتوى المرئي إلى المملكة العربية السعودية وعرض صناعة الترفيه في البلاد للعالم، حيث ان العملاء مثل مسؤولو الدعاية والعلامات التجارية ومنظمو المهرجانات، يثقون بنا لالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة لمواهبهم وأحداثهم، والتي نوزعها على المؤسسات الإعلامية حول العالم في الوقت الفعلي تقريبًا. نحن متحمسون لجلب هذه القدرات إلى المملكة العربية السعودية والعمل مع المصوّرين المحليين ومصوّري الفيديو الذين يلتقطون بالفعل مجموعة متزايدة من الأحداث البارزة في المملكة".