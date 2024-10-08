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الموارد تدشن تطبيق الأفراد الموحد في نسخته الثانية

10/8/2024 2:46:47 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل الغامدي، اليوم، تطبيق الوزارة الموحد للأفراد في نسخته الثانية، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر الوزارة بمدينة الرياض، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة.
يهدف التطبيق إلى توفير تجربة رقمية فريدة ومميزة للمستفيدين من خلال حزمة من الخدمات التي تشرف عليها مختلف قطاعات الوزارة، متمثلة في العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية. ويتميز التطبيق باستخدام أفضل الممارسات في جوانب التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي والخدمات التقنية، حيث يُمكن التطبيق في نسخته الثانية من إصدار الهوية الرقمية لموظفي القطاع الخاص، وتوفير خدمة الاتصال المرئي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر أيضًا أكثر من 40 خدمة تستهدف شرائح متعددة في المجتمع.
كما يتضمن السياسات العامة لأنظمة العمل وحقوق وواجبات العاملين في القطاعين العام والخاص.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى حثيثًا إلى تحقيق إستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي؛ لتقديم خدمات رقمية مبتكرة لجميع المستفيدين بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
من جانب آخر، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية 9 شهادات تدريبية احترافية جديدة ضمن برنامج التدريب الإلكتروني ((دروب)) في مجالات: تحليل الأعمال وتقنية المعلومات والصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، وذلك استمرارًا لجهود الصندوق في تقديم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تعزّز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل.

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