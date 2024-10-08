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تجارب محاكاة لصناعات تقليدية مطورة بالأحساء

10/8/2024 2:46:47 PM
(MENAFN- Al Watan) جذبت عروض أداء وتجارب ((حية)) و((محاكاة)) في صنع المشغولات اليدوية والتقليدية ((المطورة)) على أيدي ممارسين محليين ((ذكورًا وإناثًا))، اهتمام زوار وزائرات كرنفال ((سكة)) الحرفيين، بتنظيم من جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية، وذلك في مقر سوق الحرفيين في وسط الهفوف التاريخي بالأحساء، بمشاركة 90 حرفيًا وحرفية، بهدف دعم قطاع الأعمال الحرفية، الذي يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وقطاعًا بارزًا في القطاعات الاقتصادية في المملكة، ويعمل على توفير عائد اقتصادي للحرفي، وتوفير قنوات تسويقية للمنتجات الحرفية، وتمكين الحرفي من عرض وبيع منتجاته الحرفية.
90 حرفيًا وحرفية
يحتفي الكرنفال الذي امتد 3 أيام في الفترة المسائية، بـ90 حرفيًا وحرفية في الأحساء متخصصين في صناعة الملابس والأزياء والخياطة والبخور والعطورات والبشوت والرسم والجبس والفخار والديكور والحلويات والمأكولات والقهوة والبهارات والسجاد والحقائب، ولم يقتصر الكرنفال على تقديم مهارات الحرفيين، إنما مشاركة الزوار في أعمال التعلم والتدريب على الصناعات الحرفية. من جانبهم، أكد حرفيون وحرفيات في الكرنفال، خلال أحاديثهم لـ((الوطن))، أن كثيراً من منتجاتهم الحرفية، تخطت مبيعاتها الأسواق المحلية، ووصلت إلى الأسواق الخليجية، وكذلك إلى الأسواق العالمية، ومن بينها: البشت الحساوي، وباتت مفردة ((صنع في الأحساء)) أو ((حساوي))، علامة تجارية بارزة.
نسخة مطورة
بدوره، أبان رئيس مجلس إدارة جمعية الآثار والتراث في المنطقة الشرقية سعود القصيبي، أن نجاح الكرنفال في نسخته الأولى، يدفعنا في الجمعية إلى البدء في الإعداد مبكرًا للنسخة الثانية ((المطورة)) في العام المقبل في نفس الموقع، مشيرًا إلى أن الطموح الوصول بتلك الحرف إلى مشاريع ريادية، ومشاريع ضخمة، والتركيز على الحرف التقليدية ((المطورة))، وذلك بالاستفادة من المنتجات التقليدية ((القديمة))، وتطويره لمواكبة التطورات الحديثة، وتسويقها كهدايا وغيرها، وتحف وديكورات، مضيفًا أن الجمعية تعمل على تقديم برامج تدريبية متطورة للحرفيين والحرفيات، وتقديم تمويل ميسر إلى 50 ألف ريال للحرفيين للانطلاق بمشاريعهم، بشروط ميسرة، لافتًا إلى أن الجمعية، تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق ((مزاد)) علني للمقتنيات التراثية في محافظة الخبر، من بينها قطع تراثية عديدة، وسيارات قديمة، وقطع نادرة.

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