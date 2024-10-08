إطلاق فرضية استجابة 15

إطلاق فرضية استجابة 15
التاريخ
10/8/2024 2:46:47 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فرضية الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، ((استجابة 15)) اليوم في الشرقية، والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية في المياه الإقليمية، وعلى امتداد سواحل المملكة، عبر رفع حالة التأهب والتأكد من جاهزية أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة واستعدادها لمكافحة أي أخطار محتملة لتلوث البيئة البحرية.
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