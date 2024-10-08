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إطلاق فرضية استجابة 15

10/8/2024 2:46:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فرضية الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، ((استجابة 15)) اليوم في الشرقية، والتي تهدف إلى حماية البيئة البحرية في المياه الإقليمية، وعلى امتداد سواحل المملكة، عبر رفع حالة التأهب والتأكد من جاهزية أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة واستعدادها لمكافحة أي أخطار محتملة لتلوث البيئة البحرية.

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