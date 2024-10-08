المملكة تستضيف السوبر الإيطالي

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت وزارة الرياضة استضافة المملكة كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في الرياض، خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من يناير المقبل، بمشاركة 4 أندية، هي: بطل الدوري
إنتر ميلان، ووصيفه ميلان، وبطل الكأس يوفنتوس، وصيفه أتالانتا.
وكانت المملكة استضافت 4 نسخ سابقة من كأس السوبر الإيطالي، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية في 2018 بجدة، وتوّج حينها يوفنتوس باللقب بعد انتصاره على ميلان، ثم انتقلت البطولة إلى الرياض في 2019، وتمكن لاتسيو من التتويج باللقب بعد تغلبه على يوفنتوس، أما في النسخة الثالثة 2022، تمكن إنتر ميلان من اعتلاء منصة التتويج بعدما كسب غريمه ميلان، وحافظ على لقبه آخر النسخ التي أقيمت مطلع هذا العام بعد أن كسب نابولي.
ويُعد يوفنتوس الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي بـ9 ألقاب، يليه إنتر ميلان بـ 8 ألقاب، ويأتي ميلان ثالثًا بـ 7 ألقاب، ثم لاتسيو بـ 5 ألقاب، وأخيرًا روما ونابولي بلقبين لكل منهما.
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