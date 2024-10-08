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المملكة تستضيف السوبر الإيطالي

10/8/2024 2:46:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الرياضة استضافة المملكة كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في الرياض، خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من يناير المقبل، بمشاركة 4 أندية، هي: بطل الدوري إنتر ميلان، ووصيفه ميلان، وبطل الكأس يوفنتوس، وصيفه أتالانتا.
وكانت المملكة استضافت 4 نسخ سابقة من كأس السوبر الإيطالي، حيث كانت أولى النسخ على الأراضي السعودية في 2018 بجدة، وتوّج حينها يوفنتوس باللقب بعد انتصاره على ميلان، ثم انتقلت البطولة إلى الرياض في 2019، وتمكن لاتسيو من التتويج باللقب بعد تغلبه على يوفنتوس، أما في النسخة الثالثة 2022، تمكن إنتر ميلان من اعتلاء منصة التتويج بعدما كسب غريمه ميلان، وحافظ على لقبه آخر النسخ التي أقيمت مطلع هذا العام بعد أن كسب نابولي.
ويُعد يوفنتوس الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي بـ9 ألقاب، يليه إنتر ميلان بـ 8 ألقاب، ويأتي ميلان ثالثًا بـ 7 ألقاب، ثم لاتسيو بـ 5 ألقاب، وأخيرًا روما ونابولي بلقبين لكل منهما.

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