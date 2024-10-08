أخضر الكيك بوكسينغ يبدأ مشواره في البطولة الآسيوية المؤهلة للألعاب العالمية 2025

(MENAFN
- Al Watan)
تشهد صالة بلوم بن الوطنية انطلاق أُولى منافسات المنتخب السعودي للكيك بوكسينغ اليوم الثلاثاء، وسيفتتح المنافسات اللاعب سعيد ابو بشيت مع نظيره التايلاندي على وزن 84kg- ، بأسلوب الـpoint fighting
وقد وصلت بعثة المنتخب إلى عاصمة كمبوديا بنوم بنه قبل يومين للمشاركة في البطولة، وتضم المدربة نجود أيوب و اللاعبين سعيد ابو بشيت وسارة الصقر ومجتبي الزاكي وخالد الشريف ومحمد الذوادي بالإضافة للجهازين الفني والإداري.
وكان أخضر الكيك بوكسينغ قد استعد جيدا لهذه البطولة ، من أجل الفوز والتأهل للبطولة الالعاب العالمية 2025.
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