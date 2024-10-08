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أخضر الكيك بوكسينغ يبدأ مشواره في البطولة الآسيوية المؤهلة للألعاب العالمية 2025

10/8/2024 2:46:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد صالة بلوم بن الوطنية انطلاق أُولى منافسات المنتخب السعودي للكيك بوكسينغ اليوم الثلاثاء، وسيفتتح المنافسات اللاعب سعيد ابو بشيت مع نظيره التايلاندي على وزن 84kg- ، بأسلوب الـpoint fighting
وقد وصلت بعثة المنتخب إلى عاصمة كمبوديا بنوم بنه قبل يومين للمشاركة في البطولة، وتضم المدربة نجود أيوب و اللاعبين سعيد ابو بشيت وسارة الصقر ومجتبي الزاكي وخالد الشريف ومحمد الذوادي بالإضافة للجهازين الفني والإداري.
وكان أخضر الكيك بوكسينغ قد استعد جيدا لهذه البطولة ، من أجل الفوز والتأهل للبطولة الالعاب العالمية 2025.

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