وزير الدفاع ونظيره الأميركي يستعرضان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية السعودية الأميركية

(MENAFN
- Al Watan)
أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع, اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الدفاعية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة وتداعياته بما يضمن أمنها واستقرارها.
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