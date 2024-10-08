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وزير الدفاع ونظيره الأميركي يستعرضان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية السعودية الأميركية

10/8/2024 2:46:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع, اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الدفاعية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة وتداعياته بما يضمن أمنها واستقرارها.

MENAFN08102024000089011017ID1108758881

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