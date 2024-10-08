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40 % كوليرا السودان يسجل ارتفاعا في أقل من أسبوعين

10/8/2024 2:46:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار قلق مسؤولي الصحة في الأمم المتحدة ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في السودان، الذي مزقته الحرب، بنحو 40 % في أقل من أسبوعين، وفقا لأحدث الأرقام.
وحذر المسؤولون منذ فترة طويلة من تفشي المرض، والافتقار إلى الاستجابة المناسبة منذ الإبلاغ عنه في يوليو. تفشي الأمراض
وذكر ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية، لوكالة ((أسوشيتد برس)): ((لا شك أن عدد الحالات يتزايد بسرعة كبيرة. نحن نشهد معدل انتشار أسرع مما شهدناه في أثناء تفشي المرض العام الماضي. لذا، فإن عدد الحالات مثير للقلق. لهذا السبب، بالتعاون مع وزارة الصحة وشركاء مثل يونيسف، نضاعف جهودنا هنا)).
وقالت وزارة الصحة السودانية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في 11 ولاية من أصل 18 ولاية خلال هذه الفترة بلغ 21288 حالة، بما في ذلك 626 حالة وفاة.
يمثل هذا زيادة كبيرة على 15577 حالة إصابة و506 حالات وفاة تم الإبلاغ عنها في 26 سبتمبر، وتتركز الحالات بشكل أساسي في الولايات الشرقية.
وقد تم تسجيل معظم الحالات في ولاية كسلا، حيث تتعاون منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مع الوزارة ومنظمة الصحة العالمية لتنفيذ الجولة الثانية من حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا، التي انطلقت الشهر الماضي.
جرع اللقاح
وسلمت ((يونيسف)) 404 آلاف جرعة من اللقاح إلى السودان في التاسع من سبتمبر، ومن المتوقع إطلاق المزيد من حملات التطعيم في الولايات المتضررة الأخرى.
ويوم السبت، وصلت طائرة مستأجرة من ((يونيسف))، تحمل 1.4 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية، إلى السودان. وقالت ((يونيسف))، في بيان، إن حملة التطعيم تهدف إلى الوصول إلى 1.81 مليون شخص في الولايات الأكثر تضررا: كسلا ونهر النيل والقضارف.
ولفت برينان إلى أنه من السابق لأوانه تحديد فعالية حملة التطعيم، لأنها في مراحلها الأولية، لكن العاملين الصحيين يعملون على توسيع أنشطة المراقبة، لاكتشاف المزيد من الحالات، وهناك خطة لتوزيع 2.2 مليون جرعة إضافية في الأسابيع المقبلة.
وأضاف: ((لقاحات الكوليرا في حد ذاتها ليست الحل السحري للكوليرا. إنها أداة مفيدة للغاية، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى مواصلة اتخاذ جميع تدابير مكافحة الأمراض الأخرى، من حيث مراقبة المرض وعلاج المرضى، فور إصابتهم بالمرض وإشراك المجتمعات، والأهم من ذلك منح الناس القدرة على الوصول إلى كميات كافية من المياه النظيفة والصرف الصحي)).
النظام الصحي
وأشارت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن النظام الصحي في السودان في حالة ((سقوط حر))، حيث إن 75% من المرافق الصحية في الخرطوم خارجة عن العمل. وأوضحت أن الوضع في ولايات غرب دارفور أسوأ.
اندلعت الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 بالعاصمة الخرطوم، ثم انتشرت في جميع أنحاء البلاد، بينما كانت دارفور من بين المناطق التي شهدت قتالاً عنيفًا.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 20 ألف شخص وإصابة الآلاف منذ بدء الصراع. كما أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، بما في ذلك 2.4 مليون شخص فروا إلى البلدان المجاورة ودول

وباء الكوليرا:
أعلنت وزارة الصحة رسميًا تفشي وباء الكوليرا في 12 أغسطس، بعد الإبلاغ عن موجة جديدة من الحالات بدءًا من 22 يوليو.
ينتشر المرض بشكل خاص في المناطق التي دمرتها الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة.
يتمركز المرض بشكل خاص في شرق السودان، الذي لجأ إليه ملايين النازحين بسبب الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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