Wednesday, 09 October 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مباحثات شورية سعودية - بحرينية

10/8/2024 2:46:46 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، بمقر المجلس في الرياض، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، أحمد بن سلمان المسلم، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى المملكة على رأس وفد من مجلس النواب البحريني.
تعاون في كل المجالات
ورحب رئيس مجلس الشورى، في مستهل الجلسة، برئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، والتي تجسدها الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.
ونوه بأن ما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين من تقدم في المجالات كافة جعل منها نموذجًا يحتذى بفضل الرعاية والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
تعاون مستمر
وأشار رئيس مجلس الشورى، خلال الجلسة، إلى العلاقات المتميزة بين مجلس الشورى ومجلس النواب في مملكة البحرين، والتعاون المستمر بينهما، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.
من جهته، نوه رئيس النواب البحريني، خلال جلسة المباحثات، بالعلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، داعيًا في الوقت نفسه إلى تنمية العلاقات البرلمانية بين الجانبين، بما ينعكس على مجمل العلاقات الثنائية على مختلف المستويات.
وأكد أهمية الدور المحوري الذي تضطلع بها المملكة العربية السعودية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن العلاقات البحرينية - السعودية تمثل نموذجًا يحتذى به في الترابط والتعاون.
وجرى، خلال الجلسة، بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون القائم بين مجلس الشورى ومجلس النواب البحريني.
وقد أقام معالي رئيس مجلس الشورى، عقب ذلك، مأدبة غداء على شرف معالي رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق له.
حضر المأدبة من الجانب البحريني أعضاء الوفد البحريني المرافق لمعالي رئيس مجلس النواب: سعادة النائبة زينب عبد الأمير خليل، رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائبة لولوة علي الرميحي، نائبة رئيس لجنة الخدمات، والنائب حسن عيد بوخماس، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب وليد جابر الدوسري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب محمد يوسف المعرفي، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب الدكتور علي ماجد النعيمي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ونائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، خليفة علي المناصير، وعدد من المسؤولين في مجلس النواب البحريني.

MENAFN08102024000089011017ID1108758879

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث