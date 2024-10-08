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ماذا تعرف عن إعصار ميلتون

10/8/2024 2:46:45 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يمر سوى أسبوعين منذ أن ضرب إعصار هيلين ساحل فلوريدا، حتى تحول إعصار ميلتون إلى إعصار كبير يتجه نحو الولاية.
ويهدد النظام منطقة تامبا الحضرية المكتظة بالسكان -والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 3.3 مليون شخص- ويهدد نفس امتداد الساحل الذي ضربه إعصار هيلين.
وكانت حركة المرور كثيفة على الطريق السريع 75 المتجه شمالاً، حيث فر النازحون قبل وصولهم إلى ميلتون، كما سارعت فرق الإنقاذ إلى إزالة الحطام الذي خلفته هيلين.
وبحسب برنامج التتبع المباشر للأعاصير التابع للمركز الوطني للأعاصير، فإن ميلتون سيصل إلى الساحل الغربي لولاية فلوريدا في وقت متأخر، ومن المتوقع أن يكون عاصفة من الفئة الثالثة، التي تبلغ سرعة الرياح فيها 111-129 ميلاً في الساعة (180-210 كيلومترًا في الساعة)، عندما يصل إلى الشاطئ في منطقة خليج تامبا، التي لم تتعرض لضربة مباشرة من إعصار كبير منذ أكثر من قرن.
وقد يحتفظ الإعصار بقوة الإعصار وهو يتجه عبر وسط فلوريدا نحو المحيط الأطلسي، ومن شأن هذا المسار أن يجنب الولايات الأخرى التي اجتاحها الإعصار هيلين، الذي قتل 230 شخصًا على الأقل أثناء انتقاله من فلوريدا إلى كاروليناس.

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