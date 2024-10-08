الآسيوي يصدم كنو

(MENAFN
- Al Watan)
تلقى لاعب
المنتخب السعودي والهلال، محمد كنو، صدمة قوية متمثلة في العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على خلفية نيله البطاقة الحمراء خلال مواجهة الصين، لحساب الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبحسب مصادر فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
أوقف كنو 3 مباريات
دولية، مع تغريمه 5 آلاف فرانك سويسري، وهو ما يعادل 21 ألف ريال.
وسيغيب اللاعب بذلك عن مباريات الأخضر أمام اليابان والبحرين وأستراليا.
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