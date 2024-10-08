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الآسيوي يصدم كنو

10/8/2024 2:46:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى لاعب المنتخب السعودي والهلال، محمد كنو، صدمة قوية متمثلة في العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على خلفية نيله البطاقة الحمراء خلال مواجهة الصين، لحساب الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبحسب مصادر فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أوقف كنو 3 مباريات دولية، مع تغريمه 5 آلاف فرانك سويسري، وهو ما يعادل 21 ألف ريال.
وسيغيب اللاعب بذلك عن مباريات الأخضر أمام اليابان والبحرين وأستراليا.

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