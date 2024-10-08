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ناشئات غرب آسيا بالمملكة

10/8/2024 2:46:45 PM
(MENAFN- Al Watan) منح اتحاد غرب آسيا لكرة القدم المملكة استضافة النسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا للناشئات 2025 تحت 17 عامًا.
وجاء القرار بعد أن اجتمعت اللجنة النسائية بالاتحاد بحضور رئيسة اللجنة لمياء بن بهيان (السعودية)، والأعضاء ستيفاني النبر (الأردن)، أمل بوشلاخ (الإمارات)، والأمين العام خليل السالم، ومديرة المسابقات عبير الرنتيسي.
وذكر الاتحاد الإقليمي أن بطولة الناشئات ستقام خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ15 من فبراير المقبل، بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية، والأردن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، والعراق، والبحرين، والكويت.
وتعد المشاركة هي الأولى للمنتخب السعودي بعد أن تم تشكيله في فبراير 2023.

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