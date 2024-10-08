ناشئات غرب آسيا بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan)
منح اتحاد غرب آسيا لكرة القدم
المملكة استضافة النسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا للناشئات 2025 تحت 17 عامًا.
وجاء القرار بعد أن اجتمعت اللجنة النسائية بالاتحاد بحضور رئيسة اللجنة لمياء بن بهيان (السعودية)، والأعضاء ستيفاني النبر (الأردن)، أمل بوشلاخ (الإمارات)، والأمين العام خليل السالم، ومديرة المسابقات عبير الرنتيسي.
وذكر الاتحاد الإقليمي أن بطولة الناشئات ستقام خلال الفترة من الـ7 وحتى الـ15 من فبراير المقبل، بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية، والأردن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، والعراق، والبحرين، والكويت.
وتعد المشاركة هي الأولى للمنتخب السعودي بعد أن تم تشكيله في فبراير 2023.
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