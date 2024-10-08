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إسرائيل تتمسك بإسقاط الرؤوس

10/8/2024 2:46:43 PM
(MENAFN- Al Watan) انضم سهيل الحسيني إلى قائمة قتلى حزب الله الذين استهدفتهم إسرائيل، إذ ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل قيادياً كبيراً في حزب الله في غارة على بيروت بينما توعد زعيم الجماعة المسلحة بالوكالة بمزيد من القتال ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وقال الجيش، إن الضربة قتلت سهيل الحسيني الذي قال إنه كان مسؤولاً عن الإشراف على اللوجستيات والميزانية وإدارة المجموعة. ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله.
فيما ذكر نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله في بيان تلفزيوني متحدياً، أن القدرات العسكرية لجماعته لا تزال سليمة.
استبدال القادة
وأضاف قاسم أن حزب الله استبدل جميع قادته الكبار بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة عبر أجزاء كبيرة من لبنان، بما في ذلك الضربات المستهدفة التي قتلت كثيراً من قياداته العليا في غضون أيام.
وأضاف أن مزيداً من الإسرائيليين سوف ينزحون مع توسيع الجماعة المسلحة نطاق إطلاق الصواريخ إلى عمق إسرائيل، وذلك في بيان تلفزيوني متحد بمناسبة الذكرى السنوية للقتال الذي تصاعد إلى حرب الشهر الماضي.
فرقة احتياط
ومن جهة أخرى بين الجيش الإسرائيلي أن فرقة احتياطية بدأت عمليات محدودة ضد حزب الله في جنوب غربي لبنان، في توسع واضح لتوغلها البري.
وقالت القوات المسلحة، إن الفرقة 146 هي أول فرقة احتياطية تدخل لبنان منذ أن بدأت عملياتها البرية داخل الحدود الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تحذير الجيش الإسرائيلي للسكان بضرورة إخلاء أكثر من اثنتي عشرة بلدة وقرية في جنوب غربي لبنان، بما في ذلك بلدة الناقورة الساحلية، حيث يتمركز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ودعت إسرائيل المواطنين إلى إخلاء عشرات المجتمعات في مختلف أنحاء جنوب لبنان، وكثير منها يقع شمال المنطقة العازلة التي أعلنتها الأمم المتحدة والتي أنشئت بعد حرب إسرائيل وحزب الله في عام

وتقول إسرائيل، إن عملياتها تهدف إلى وقف هجمات حزب الله الصاروخية المستمرة منذ عام حتى يتمكن عشرات الآلاف من مواطنيها من العودة إلى منازلهم في الشمال. وتعهد حزب الله بمواصلة الهجمات حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وقد أدى القتال الذي تصاعد في منتصف سبتمبرإلى نزوح أكثر من مليون لبناني. 85 صاروخاً
وذكر الجيش الإسرائيلي أن 85 قذيفة أطلقت، من لبنان تجاه شمال إسرائيل في دفعة كبيرة من النيران.
وقال الجيش، إنه تم اعتراض معظم الصواريخ، وأكد حزب الله إطلاق الصواريخ الثلاثاء.
وقالت هيئة الإنقاذ الإسرائيلية، إن امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً أصيبت بجروح متوسطة بشظايا.
وبثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات تظهر ما يبدو أنه أضرار طفيفة في مبان بالقرب من مدينة حيفا الساحلية.
وقال الجيش أيضا، إنه ضرب أهدافا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية حيث يوجد للجماعة المسلحة وجود قوي.
العودة للمحادثات
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان ورئيس قوة حفظ السلام المنتشرة على طول الحدود مع إسرائيل، إن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار، وإن الوقت للتحرك هو الآن.
وجاء بيان جينين هينيس-بلاسخارت والجنرال أرولدو لازارو من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم اليونيفيل، في الذكرى الأولى لبدء جماعة حزب الله اللبنانية هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود دعماً لحلفائها حماس في قطاع غزة.
وعلى مدى الأسابيع الماضية اتسع نطاق الاشتباكات على طول الحدود لتشمل غارات جوية إسرائيلية وهجمات صاروخية يشنها حزب الله، التي تضرب عمقاً أكبر داخل البلدين. وفي لبنان، نزح أكثر من مليون شخص وقتل أكثر من 1300 شخص منذ منتصف سبتمبر.
إجلاء السكان
وقالت القوات الجوية البرازيلية، إن الرحلة الثانية لإعادة الرعايا البرازيليين من لبنان التي نظمتها الحكومة البرازيلية هبطت في ساو باولو وعلى متنها 227 شخصاً، بينهم 49 طفلاً.
وإن الطائرة التي استأجرتها القوات الجوية البرازيلية في رحلتها إلى لبنان حملت إمدادات طبية واستشفائية تبرعت بها البرازيل، مضيفة أن مزيداً من الرحلات ستتبعها.
ويعيش في لبنان الذي يعد موطناً لأكبر جالية برازيلية في الشرق الأوسط، نحو 21 ألف برازيلي.
وقُتل مراهقان برازيليان في قصف إسرائيلي على لبنان.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الصين قامت بإجلاء أكثر من 200 مواطن من لبنان على متن سفينة وطائرة مستأجرة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ إنه تم إجلاء 211 من سكان البر الرئيسي الصيني وثلاثة من سكان هونج كونج ومقيم واحد من تايوان.
وأضاف ماو أن بكين وافقت بناء على طلب الحكومة اللبنانية على تزويد لبنان بالإمدادات الطبية الإنسانية الطارئة.
كما أرسلت تركيا سفينتين حربيتين لإجلاء مواطنيها من لبنان وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، فإن السفن التي يمكنها مجتمعة استيعاب ما يصل إلى 2000 راكب، ستغادر إلى لبنان.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تنظيم عمليات إجلاء إضافية إذا لزم

قتلى قادات حزب الله:
حسن نصرالله
نبيل قاووق
إبراهيم عقيل
أحمد وهبي
علي كركي
محمد سرور
إبراهيم قبيسي
سهيل الحسيني

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