ارتفاع أغلب المؤشرات الأمريكية مع تقييم آفاق التضخم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، حيث يحاول المستثمرون التعافي من خسائر الأمس في ظل ارتفاع حدة التقلبات، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وفي بداية التداولات، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 41941 نقطة.
موضوعات متعلقة
انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من شركات التعدين إياتا: نمو الطلب على السفر الجوى فى الشرق الأوسط بـ5% الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير
فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% أو 23 نقطة إلى 5719 نقطة، وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.60% أو 106 نقاط إلى 18030 نقطة.
يأتي ذلك بعدما انخفض“داو جونز” بمقدار 400 نقطة، و”إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بنحو 1% و1.2% على التوالي، خلال تعاملات الإثنين، تحت وطأة ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط وتراجع توقعات خفض الفائدة.
وشهد السوق جلسات متقلبة للغاية منذ بداية شهر أكتوبر مع تزايد مخاوف المستثمرين من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر“إس آند بي 500” حتى الآن بنحو 1% بعدما ارتفع 2% خلال سبتمبر.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع، صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، وبيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين، لتقييم آفاق التضخم والسياسة النقدية.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108758873
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.