Wednesday, 09 October 2024 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أغلب المؤشرات الأمريكية مع تقييم آفاق التضخم - جريدة البورصة

10/8/2024 2:46:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء، حيث يحاول المستثمرون التعافي من خسائر الأمس في ظل ارتفاع حدة التقلبات، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفي بداية التداولات، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 41941 نقطة.

موضوعات متعلقة انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من شركات التعدين إياتا: نمو الطلب على السفر الجوى فى الشرق الأوسط بـ5% الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.40% أو 23 نقطة إلى 5719 نقطة، وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.60% أو 106 نقاط إلى 18030 نقطة.

يأتي ذلك بعدما انخفض“داو جونز” بمقدار 400 نقطة، و”إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بنحو 1% و1.2% على التوالي، خلال تعاملات الإثنين، تحت وطأة ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط وتراجع توقعات خفض الفائدة.

وشهد السوق جلسات متقلبة للغاية منذ بداية شهر أكتوبر مع تزايد مخاوف المستثمرين من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر“إس آند بي 500” حتى الآن بنحو 1% بعدما ارتفع 2% خلال سبتمبر.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع، صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، وبيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين، لتقييم آفاق التضخم والسياسة النقدية.

المصدر:

MENAFN08102024000202011048ID1108758873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث