سوديك تنفي وجود أحداث جوهرية أدت لارتفاع السهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نفت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”، وجود أحداث أو معلومات جوهرية أدت لارتفاع السهم مؤخرًا.

جاء ذلك ردًا على استفسارات المصرية حول ارتفاع السهم خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 إلى 7 أكتوبر الجاري.

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وافق مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”، على الاستقالة المقدمة من المهندس ماجد أحمد سامي محمد شريف من عضويته في مجلس إدارة الشركة، اعتبارًا من 2 سبتمبر 2024.

وكانت وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك”، عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع بنك مصر، والبنك التجاري الدولي بقيمة 4.14 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم استخدام القرض في التمويل الجزئي لتكاليف التطوير المتبقية بالإضافة لسداد النفقات الأخرى المتعلقة بتطوير مشروع الـ464 فداناً الذي تطوره الشركة في زايد الجديدة، ويضم مشروعي Karmell، وVYE.

وقالت إن التسهيل الائتماني الجديد ضمن أهداف الشركة التي تتضمن زيادة رافعتها المالية لتعزيز عوائدها المالية، مبينة أن رصيد إجمالي ديون سوديك وصل إلى 3 مليارات جنيه في 30 يونيو الماضي.

حققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار“سوديك” مبيعات تعاقدية بلغت 10.93 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى محققة نموًا بنحو 34% مقابل 8.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وباعت“سوديك” 361 وحدة خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، وتنوع إجمالى المبيعات التعاقدية خلال الفترة بدافع من المبيعات القوية لمشروعات سوديك فى أسواقها الرئيسية، حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك فى منطقة غرب القاهرة إلى 58% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، خاصة مع استمرار الطلب القوى على مشروع الـ 464 فدانا ومشروع The Estates واللذين ساهما بحوالى 5.3 مليار جنيه من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها أى ما يمثل 49% من مبيعات سوديك خلال الفترة.

بينما ساهمت مشروعات سوديك فى الساحل الشمالى بنسبة 36% من المبيعات المتعاقد عليها فى النصف الأول من العام الجارى، بدعم من المبيعات القوية لمشروع June والذى ساهم وحده بنسبة 22% من المبيعات، أما مشروعات شرق القاهرة، فقد ساهمت بنسبة 6% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2024.

وسجلت إلغاءات المبيعات 253 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، وهو ما يمثل 2% من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بنسبة إلغاءات وصلت إلى 10% خلال النصف الأول من 2023.

وبلغ صافى المتحصلات النقدية خلال الفترة 6 مليارات جنيه، مع نسبة تعثر بلغت 6%، مقارنة بصافى متحصلات نقدية بلغ 4 مليارات جنيه وبنسبة تعثر بلغت 5% تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقامت الشركة بتسليم حوالى 478 وحدة خلال الشهور الستة الأولى لعام 2024، منها 324 وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التى تم تسليمها فى مشروعات غرب القاهرة 154 وحدة، مقارنة بـ 402 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وبلغ إجمالى النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال النصف الأول من العام الجارى 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 2 مليار جنيه تم إنفاقها خلال النصف الأول من 2023.

وسجل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التى تم بيعها ومازالت تحت التطوير نحو 54.39 مليار جنيه فى 30 يونيو 2024، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.