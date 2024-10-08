النفط يعمق خسائره إلى 4%.. وبرنت دون 78 دولاراً - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، مع اتجاه هبوطي يدعمه عمليات جني الأرباح وارتفاع الإنتاج في ليبيا، ومع استمرار تقييم المستثمرين للأوضاع في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم ديسمبر بنسبة 3.90% أو 3.15 دولار إلى 77.78 دولار للبرميل.
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لتراجعات قوية
وانخفضت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 3.90%، أي بمقدار 3.01 دولار إلى 74.13 دولار للبرميل.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الإنتاج اليومي وصل إلى 1.133 مليون برميل خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، بعد التعافي من حالة القوة القاهرة التي أدت إلى تراجع كبير في الإنتاج.
كما خيب اجتماع عقدته السلطات في الصين الثلاثاء آمال المستثمرين في إطلاق حزمة تحفيزية جديدة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما شأنه بقاء الطلب الصيني على النفط عند التوقعات الضعيفة السابقة.
ومنذ هاجمت إيران إسرائيل بنحو 200 صاروخ في يوم الثلاثاء الماضي، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 13% حتى إغلاق أمس، وسط توقعات برد إسرائيلي وشيك يمكن أن يطال المنشآت النفطية والنووية.
المصدر:
MENAFN08102024000202011048ID1108758870
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