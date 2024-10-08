الرقابة المالية تُقر مضاعفة رأسمال بورسعيد للحاويات إلى مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال المصدر لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، من 164.11 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 835.88 مليون جنيه.

ووفقًا لقرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2024، بزيادة رأس المال المرخص من 300 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.

موضوعاتمبيعات العرب والأجانب وجنى الأرباح يقودان لتراجعات قوية 30 أكتوبر.. عمومية“شيني” تبحث استمرار الشركة “نهر الخير” تتعاقد مع شركة سعودية لزراعة السنط العربي وتسويقه

وشمل القرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 164.11 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 835.88 مليون جنيه موزعة على 167.17 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات، عن طريق توزيع أسهم مجانية تمول من الاحتياطيات بمبلغ 725.37 مليون جنيه ومن الأرباح المحتجزة والمرحلة بمبلغ 110.51 جنيه وفقًا للمركز المالي في 30 يونيو 2023.

وفي ديسمبر 2022، وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا برأسمال 164.1 مليون جنيه موزع على 32.8 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيه للسهم.

وطرحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات ، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى خلال الفترة الماضية عددا من المناقصات فى اطار خطط التطوير وإعادة تأهيل مبني الإيرادات وخدمة العملاء بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان.

وتقدر مساحة الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بنحو 80 الف متر مربع، وتصل طاقة تداول الحاويات به الى 6 آلاف حاوية مكافئة / بضائع عامة، ومساحة المخزن المشترك تقد بنحو ألفى متر، وقامت شركة بورسعيد لتداول الحاويات ببنائه فى عام 1996 ضمن خطط تطوير وسائل النقل المتعددة الوسائط.