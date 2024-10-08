الرقابة المالية تُقر مضاعفة رأسمال بورسعيد للحاويات إلى مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال المصدر لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، من 164.11 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 835.88 مليون جنيه.
ووفقًا لقرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2024، بزيادة رأس المال المرخص من 300 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.
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وشمل القرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 164.11 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 835.88 مليون جنيه موزعة على 167.17 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات، عن طريق توزيع أسهم مجانية تمول من الاحتياطيات بمبلغ 725.37 مليون جنيه ومن الأرباح المحتجزة والمرحلة بمبلغ 110.51 جنيه وفقًا للمركز المالي في 30 يونيو 2023.
وفي ديسمبر 2022، وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا برأسمال 164.1 مليون جنيه موزع على 32.8 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيه للسهم.
وطرحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات ، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى خلال الفترة الماضية عددا من المناقصات فى اطار خطط التطوير وإعادة تأهيل مبني الإيرادات وخدمة العملاء بالميناء الجاف بالعاشر من رمضان.
وتقدر مساحة الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بنحو 80 الف متر مربع، وتصل طاقة تداول الحاويات به الى 6 آلاف حاوية مكافئة / بضائع عامة، ومساحة المخزن المشترك تقد بنحو ألفى متر، وقامت شركة بورسعيد لتداول الحاويات ببنائه فى عام 1996 ضمن خطط تطوير وسائل النقل المتعددة الوسائط.
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