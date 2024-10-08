ريكاب: طرح 35% من أسهم القرى الذكية بالبورصة النصف الأول 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، عن نية طرح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية حصة في تتراوح بين 30% و35% من أسهم الشركة للاكتتاب في البورصة
المصرية.
وقالت ريكاب، إنه من المخطط أن يكون الطرح خلال النصف الأول من 2025، على أن يكون ذلك مرهونًا بظروف السوق والحصول على الموافقات الرقابية اللزمة.لأسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال عام 2025.
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وتمتلك ريكاب للاستثمارات المالية حصص غير مباشرة في رأسمال شركة القرى الذكية تبلغ حوالي 10.7% عن طريق شركاتها التابعة.
تقدمت شركة“ريكاب للاستثمارات المالية” إلى إدارة البورصة بمستندات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية.
وتقرر زيادة رأسمال ريكاب المصدر والمدفوع من 551.98 مليون جنيه إلى 591.41 مليون جنيه، بزيادة قدرها 39.42 مليون جنيه بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم ليصبح عدد إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة 118.28 مليون سهم.
وأضافت الشركة أن الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 14 سهمًا، تمويلًا من أرباح العام الماضي.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة جاري فحصها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ريكاب للاستثمارات المالية، على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية.
وتقرر زيادة رأسمال ريكاب المصدر والمدفوع من 551.98 مليون جنيه إلى 591.41 مليون جنيه، بزيادة قدرها 39.42 مليون جنيه بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم ليصبح عدد إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة 118.28 مليون سهم.
وأضافت الشركة أن الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 14 سهمًا، تمويلًا من أرباح العام الماضي.
وقررت العمومية تعديل المواد 6 و7 و24 من النظام الأساسي للشركة.
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