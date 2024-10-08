ريكاب: طرح 35% من أسهم القرى الذكية بالبورصة النصف الأول 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، عن نية طرح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية حصة في تتراوح بين 30% و35% من أسهم الشركة للاكتتاب في المصرية.

وقالت ريكاب، إنه من المخطط أن يكون الطرح خلال النصف الأول من 2025، على أن يكون ذلك مرهونًا بظروف السوق والحصول على الموافقات الرقابية اللزمة.لأسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال عام 2025.

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وتمتلك ريكاب للاستثمارات المالية حصص غير مباشرة في رأسمال شركة القرى الذكية تبلغ حوالي 10.7% عن طريق شركاتها التابعة.

تقدمت شركة“ريكاب للاستثمارات المالية” إلى إدارة البورصة بمستندات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية.

وتقرر زيادة رأسمال ريكاب المصدر والمدفوع من 551.98 مليون جنيه إلى 591.41 مليون جنيه، بزيادة قدرها 39.42 مليون جنيه بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم ليصبح عدد إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة 118.28 مليون سهم.

وأضافت الشركة أن الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 14 سهمًا، تمويلًا من أرباح العام الماضي.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة جاري فحصها لعرضها على لجنة القيد.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ريكاب للاستثمارات المالية، على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية.

وتقرر زيادة رأسمال ريكاب المصدر والمدفوع من 551.98 مليون جنيه إلى 591.41 مليون جنيه، بزيادة قدرها 39.42 مليون جنيه بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم ليصبح عدد إجمالي أسهم الشركة بعد الزيادة 118.28 مليون سهم.

وأضافت الشركة أن الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 14 سهمًا، تمويلًا من أرباح العام الماضي.

وقررت العمومية تعديل المواد 6 و7 و24 من النظام الأساسي للشركة.