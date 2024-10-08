نهر الخير تتعاقد مع شركة سعودية لزراعة السنط العربي وتسويقه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة“نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية”، على السير في إجراءات التعاقد مع مؤسسة أمان الماشية التجارية السعودية، في التعاقد على زراعة 25 فدان أشجار القرض الأفريقي (السنط العربي) المملوكة للشركة قابلة للزيادة حتى 500 فدان خلال 3 سنوات.

وأوضحت الشركة، أن الشركة السعودية ستقوم بالتسويق للمنتج بالكامل سواء في مصر أو بالتصدير خارج البلاد.

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وأشارت الشركة، إلى أنه لم يتم الاتفاق على أي مبالغ مالية أو قيمة تعاقدية حتى تاريخه.

وكانت كشفت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن سداد تسهيلات ائتمانية مستحقة على الشركة لبنك مصر.

وأوضحت الشركة، أن التسهيلات الائتمانية المستحقة السداد في يوليو الماضي لبنك مصر تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

وارتفعت أرباح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 22.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 13.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 77.7 مليون جنيه، مقابل 68.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقامت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بسداد كامل التسهيلات الائتمانية المستحقة على الشركة لبنك مصر.

وأوضحت الشركة أنها قامت بسداد نحو 40 مليون جنيه قيمة التسهيلات الائتمانية المستحقة لبنك مصر، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة 5%.



