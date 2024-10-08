نهر الخير تتعاقد مع شركة سعودية لزراعة السنط العربي وتسويقه - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة“نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية”، على السير في إجراءات التعاقد مع مؤسسة أمان الماشية التجارية السعودية، في التعاقد على زراعة 25 فدان أشجار القرض الأفريقي (السنط العربي) المملوكة للشركة قابلة للزيادة حتى 500 فدان خلال 3 سنوات.
وأوضحت الشركة، أن الشركة السعودية ستقوم بالتسويق للمنتج بالكامل سواء في مصر أو بالتصدير خارج البلاد.
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وأشارت الشركة، إلى أنه لم يتم الاتفاق على أي مبالغ مالية أو قيمة تعاقدية حتى تاريخه.
وكانت كشفت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن سداد تسهيلات ائتمانية مستحقة على الشركة لبنك مصر.
وأوضحت الشركة، أن التسهيلات الائتمانية المستحقة السداد في يوليو الماضي لبنك مصر تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
وارتفعت أرباح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 22.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 13.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 77.7 مليون جنيه، مقابل 68.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقامت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بسداد كامل التسهيلات الائتمانية المستحقة على الشركة لبنك مصر.
وأوضحت الشركة أنها قامت بسداد نحو 40 مليون جنيه قيمة التسهيلات الائتمانية المستحقة لبنك مصر، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة 5%.
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