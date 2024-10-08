30 أكتوبر.. عمومية شيني تبحث استمرار الشركة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) دعت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 30 أكتوبر الجاري؛ لبحث استمرار نشاط الشركة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، على اتفاقية تصدير أدوات مائدة لدولة الإمارات.

موضوعاتمبيعات العرب والأجانب وجنى الأرباح يقودان لتراجعات قوية “نهر الخير” تتعاقد مع شركة سعودية لزراعة السنط العربي وتسويقه “ريكاب”: طرح 35% من أسهم“القرى الذكية” بالبورصة النصف الأول 2025

وأوضحت الشركة أنه تم توقيع اتفاقية مبدئية ولم يتم تحديد القيمة التعاقدية فيها وجاء تحديد البنود والقيم.

وكانت نفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، تلقيها أي عروض أجنبية أو محلية بشأن شراء حصة من أسهم الشركة.

جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“العامة لمنتجات الخزف والصيني على رادار مؤسسات محلية وأجنبية”.

وارتفعت خسائر شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، بنسبة 118.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 20.3 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 9.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 48.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 51.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات واثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.

كانت وافقت الجمعة العامة غير العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، على استمرار الشركة مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية.

وصدقت العمومية على إضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاج (مصنع السيراميك – مصنع الصحي – مصنع البورسلين)، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول وتمهيداً لفتح باب المساهمة للقطاع الخاص.

فيما وافقت الجمعية العامة العادية، على تعلية الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع بعص الأصول خلال العام إلى الاحتياطي الرأسمالي، واعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وقائمة الدخل المعدلة.