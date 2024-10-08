30 أكتوبر.. عمومية شيني تبحث استمرار الشركة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم 30 أكتوبر الجاري؛ لبحث استمرار نشاط الشركة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، على اتفاقية تصدير أدوات مائدة لدولة الإمارات.
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وأوضحت الشركة أنه تم توقيع اتفاقية مبدئية ولم يتم تحديد القيمة التعاقدية فيها وجاء تحديد البنود والقيم.
وكانت نفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، تلقيها أي عروض أجنبية أو محلية بشأن شراء حصة من أسهم الشركة.
جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان“العامة لمنتجات الخزف والصيني على رادار مؤسسات محلية وأجنبية”.
وارتفعت خسائر شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، بنسبة 118.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 20.3 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 9.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 48.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 51.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات واثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.
كانت وافقت الجمعة العامة غير العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني“شيني”، على استمرار الشركة مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية.
وصدقت العمومية على إضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاج (مصنع السيراميك – مصنع الصحي – مصنع البورسلين)، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول وتمهيداً لفتح باب المساهمة للقطاع الخاص.
فيما وافقت الجمعية العامة العادية، على تعلية الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع بعص الأصول خلال العام إلى الاحتياطي الرأسمالي، واعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وقائمة الدخل المعدلة.
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