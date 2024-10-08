ارتفاع أغلب مؤشرات بورصات الخليج في نهاية التعاملات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اختتمت معظم مؤشرات بورصات الخليج على ارتفاع في اليوم ، واستردت المؤشرات جزء من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

موضوعاتانخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بضغط من شركات التعدين إياتا: نمو الطلب على السفر الجوى فى الشرق الأوسط بـ5% الحكومة تناقش جهود التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير

ففي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 113.55 نقطة ليقفل عند مستوى 12027.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 969 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 105.82 نقاط ليقفل عند مستوى 24543.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.

كما أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم الثلاثاء مرتفعاً 0.37%، ليصل إلى مستوى 2374.35 نقطة، رابحاً 8.66 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الاثنين.

ودعم أداء البورصة اليوم، ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.51%، مدفوعًا بارتفاع البنك الاستثماري بنسبة 3.4%، وارتفع بنك صفوة الإسلامي بنسبة 1.6%.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، مع صدارة سهم الأسواق الحرة للرابحين بالسوق الأول بنسبة 6.04%، وصعد سهم الدولية للتعليم بنسبة 0.86%.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام 51.32نقطة بنسبة بلغت 0.73 %ليبلغ مستوى 7035.74 نقطة وتم تداول 329.3 مليون سهم عبر 17729 صفقة نقدية بقيمة 62.5 مليون دينار نحو( 190.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.50%، كما ارتفع“العام” 0.73%، وصعد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 2.35% و1.82% على التوالي، عن مستوى أمس الاثنين.

وسجلت البورصة سيولة خلال تعاملات جلسة اليوم بقيمة 62.57 مليون دينار، وزعت على 329.34 مليون سهم، بتنفيذ 17.73 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر البحرين العام اليوم على تباين، وذلك عند مستوى 1.999.22 بانخفاض وقدره 2.12 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 798.69 بارتفاع وقدره 1.45 نقطة عن معدل إقفاله السابق..وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 994 ألفا و536 سهم بقيمة إجمالية قدرها 393 ألف و332 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.

وفي قطر أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 60.86 نقطة، أي بنسبة 0.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10512.20 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 188 مليونا و517 ألفا و898 سهما، بقيمة 448 مليونا و942 ألفا و212.133 ريال، نتيجة تنفيذ 17433 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 43 شركة، بينما انخفضت أسهم 7 شركات أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

المصدر: