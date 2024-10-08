وزير الإسكان: الالتزام بالمعايير القياسية لإدارة وتشغيل مختلف المشروعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، اجتماعا ظهر اليوم، لمتابعة موقف تشغيل وإدارة عدد من المشروعات المنفذة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، ومنها مشروع ممشى أهل مصر بمحافظة القاهرة، ومشروع“The Zen” للسياحة العلاجية والاستشفائية بمدينة أسوان الجديدة، وغيرها.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لإدارة وتشغيل وصيانة مختلف المشروعات، من أجل تقديم الخدمة على أعلى مستوى، والحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وضمان استدامتها، وحسن استغلال الاستثمارات التى تم ضخها لتنفيذ المشروعات.

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كما تابع الوزير، موقف تجهيز المنشآت الفندقية بعدد من مشروعات التطوير التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة القاهرة، ومدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، موجهاً بسرعة تشغيل المنشآت الفندقية بمدينة العلمين الجديدة، ومركز مارينا العلمين السياحى، لزيادة عدد الوحدات والغرف الفندقية بالساحل الشمالى الغربى، لاستيعاب حجم السياح المتزايد.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، معدلات أداء شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، لتسويق عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.