وزير الإسكان: الالتزام بالمعايير القياسية لإدارة وتشغيل مختلف المشروعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، اجتماعا ظهر اليوم، لمتابعة موقف تشغيل وإدارة عدد من المشروعات المنفذة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، ومنها مشروع ممشى أهل مصر بمحافظة القاهرة، ومشروع“The Zen” للسياحة العلاجية والاستشفائية بمدينة أسوان الجديدة، وغيرها.
ووجه وزير الإسكان، بضرورة الالتزام بالمعايير القياسية لإدارة وتشغيل وصيانة مختلف المشروعات، من أجل تقديم الخدمة على أعلى مستوى، والحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وضمان استدامتها، وحسن استغلال الاستثمارات التى تم ضخها لتنفيذ المشروعات.
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كما تابع الوزير، موقف تجهيز المنشآت الفندقية بعدد من مشروعات التطوير التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة القاهرة، ومدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، موجهاً بسرعة تشغيل المنشآت الفندقية بمدينة العلمين الجديدة، ومركز مارينا العلمين السياحى، لزيادة عدد الوحدات والغرف الفندقية بالساحل الشمالى الغربى، لاستيعاب حجم السياح المتزايد.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، معدلات أداء شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، لتسويق عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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